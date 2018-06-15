Женщины чувствуют вкус вина лучше мужчин

Испанские ученые из Technical University в Мадриде продемонстрировали, что женщины лучше чувствуют все тонкости вкуса вина, чем мужчины.

В эксперименте были задействованы 208 добровольцев обоих полов. Они должны были попробовать 6 неизвестных им сортов вин (красное, розовое и белое) из четырех сортов винограда. Крепость вин была не более 13%, а выдержка — не более 5 лет. После этого им следовало описать свои эмоции и качество напитков.

Оказалось, что при описании испытываемых эмоций в ходе дегустации белых вин женщины оценивали чувство радости от выпитого значительно выше, чем мужчины. А вот при оценке красных вин женская радость была ниже мужской.

Кроме того, при описании вкуса напитка женщины обнаружили больше различий между разными сортами вин, чем мужчины. Они также описывали больше оттенков вкуса, чем представители сильного пола.

Исследователи также попытались выяснить: зачем люди пьют вино. Оказалось, что молодые люди потребляют алкоголь для того, чтобы быть более раскованными и повысить свой социальный статус. Пожилые граждане выбирать вино, чтобы вызвать приятные воспоминания, следовать традициям — ученые в данном случае назвали его «социальным катализатором».

Интересно, что все пьющие вино люди знают о вреде алкоголя. Но молодежь испытывает намного меньшее чувство вины по поводу его потребления, чем люди старшего возраста. Возможно, это связано с состоянием здоровья пьющих.