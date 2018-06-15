Как питаться для увеличения ягодиц?

Для того, чтобы накачать ягодицы, нужно усердно тренироваться, но одного спорта будет недостаточно. Ягодицы — это мышцы, поэтому для роста они должны получать необходимое количество питательных веществ каждый день. Особенно важным питание будет для тех, кто решил накачать попу в домашних условиях, рацион требует основательной корректировки.

Строгая диета — это неподходящее питание для роста попы, такие системы питания создают дефицит питательных веществ и способствуют уменьшению массы тела. Когда тело страдает от недостатка белков, жиров и углеводов, оно направляет всю энергию на поддержание активности, мышцам не хватает калорий для роста. Это не означает, что нужно поедать сладости, жирную пищу и другие высококалорийные продукты, такие калории не обеспечат увеличение мышечной массы, они сделают ягодицы рыхлыми и некрасивыми, вызовут целлюлит и сделают талию бесформенной. Именно талия делает линию попы выразительной, поэтому стремление получать калории любой ценой — это неверный признак.

Мышцы должны получать калории из полезной пищи, рацион должен быть сбалансированным и строиться на белковой основе. Самые полезные белки содержатся в говядине и телятине, филе курицы и других птиц, нежирной рыбе, кисломолочных продуктах, яйцах, которые лучше употреблять в вареном виде, а также в бобовых культурах.

Увеличить ягодицы или любые другие мышцы не получится без углеводов, они выполняют роль главного источника энергии. Углеводной составляющей должны быть не сладости и не продукты фастфуда, а качественные полезные медленные углеводы. Особенность сложных медленных углеводов заключается в длительном обеспечении энергией, мышечная система получает подпитку на протяжении длительного периода времени.

Лучшие медленные углеводы — это злаковые культуры, бурый рис, хлеб из цельного зерна, полезные сухие завтраки без добавления сахаров.

Третий обязательный компонент питания — это полезные жиры, они необходимы для регенерации всех тканей и обеспечения обменных процессов. При дефиците жиров в рационе кожа становится сухой и теряет свою упругость, что негативно сказывается на состоянии попы. Лучшие источники жиров — это растительные масла холодного отжима, орехи, красная рыба или рыбий жир в капсулах из аптеки.

Фитнес-инструкторы и диетологи часто рекомендуют свои подопечным принимать тирозин, эта аминокислота полезна для работы гипофиза, щитовидной железы и надпочечников. Для формирования мышечной массы важен правильный гормональный фон, особенно гормон соматропин, он ускоряет прирост мышц.

Блок похожие статьи

Важно обращать внимание не только на качество пищи, но и на периодичность ее поступления в организм. Если человек хочет накачать попу, то ему необходимо перейти на дробное питание, частые небольшие приемы пищи обеспечат организм необходимой энергией. Мышц смогут расти, так как организм не будет отбирать у них калории на обеспечение других потребностей. В день нужно делать 5-6 прием пищи, один из них должен происходить за полчаса до тренировки и состоять из углеводов. Прием пищи после тренировки должен содержать белки, организм не должен пребывать в состоянии голода, поэтому даже перед сном нужно делать легкий перекус.

Правильное питание играет важнейшую роль в формировании мышечной массы. Если регулярно выполнять упражнения для роста ягодиц, употреблять в пищу полезные для мышц компоненты и отказаться от вредных продуктов, то результаты не заставят себя долго ждать и оправдают все ожидания.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Лучшие жиры в твоем питании

Продукты против жира на животе и воспалений

Как научиться готовить полезную еду?