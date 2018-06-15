13 продуктов для роста попы

Успех в увеличении ягодиц закладывается не только в тренажерном зале, но и на кухне. Для того, чтобы увеличить попу, нужно существенно повысить калорийность своего рациона, но сделать это грамотно. Если бездумно увеличить количество калорий за счет вредной еды, то результатом станут жировые отложения, дряблая кожа и целлюлит. Для ускорения достижения результата нужно регулярно выполнять упражнения для роста попы, а также употреблять эти 13 продуктов.

Киноа

Обеспечивает мышцы большим количеством белка и аминокислотами натурального происхождения. Киноа не содержит глютена, поэтому может употребляться каждым человеком, высокое содержание фолиевой кислоты и других витаминов укрепляет общее здоровье организма.

Орехи

Сочетают в себе белки и полезные жиры, а также много пищевых волокон. Употребление орехов не только подстегнет мышечный рост, но и наладит пищеварение, оптимизирует уровень холестерина в крови. Самыми питательными из орехов будут кешью, миндаль, грецкий орех и фисташки.

Яйца

Источник белка номер один во всем мире, лучше всего употреблять яйца целиком в вареном виде. Полезный белок будет помогать мышцам восстанавливаться и расти. Предпочтительней употреблять вареные яйца по утрам, тогда они обеспечат мышечную систему необходимой энергией на длительное время.

Рыба

Важнейший поставщик полезных жиров, в том числе и незаменимых жирных кислот омега-3. Рыба — это тот самый продукт, за счет которого можно легко повысить калорийность рациона, она даст много полезных жиров, но не станет причиной появления лишнего жира в организме.

Самой полезной рыбой считается тунец, лосось и тилапия.

Курица

Подобно яйцам белое мясо курицы — это один из лучших источников белка. Употребление мяса курицы заметно ускоряет рост мышечной масса, более того, это полезно для здоровья, белое мясо намного предпочтительнее, чем красное.

Овсянка

Еще одна полезная идея для завтрака, овсянка содержит все питательные элементы для роста попы, более того, регулярное употребление овсянки снижает риск развития сахарного диабета 2 типа и сердечного приступа.

Шпинат

Все вегетарианцы активно употребляют в пищу шпинат, это один из немногих продуктов растительного происхождения с высоким содержанием железа. Также в шпинате присутствуют мононенасыщенные жиры витамины и вещества, снижающие уровень плохого холестерина в крови.

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Авокадо

Сочетает в себе пользу белка и мононенасыщенных жиров, витаминов и минералов, а также клетчатки. Авокадо — продукт с высокой энергетической ценностью, за счет него можно увеличить калорийность рациона для увеличения объема ягодиц.

Бурый рис Предпочтителен для употребления после тренировки, в таком случае бурый рис будет обеспечивать мышечную систему углеводами для восстановления. Однако, нужно понимать, что бурый рис содержит очень мало калорий, поэтому он не подходит в качестве автономного приема пищи.

Нежирное мясо

Отличный источник белка и прекрасное дополнение к бурому рису. Такой прием пищи после тренировки будет способствовать быстрому росту мышц.

Протеиновые коктейли

Бодибилдеры не случайно делают выбор в пользу протеиновых коктейлей, это качественный источник полезных белков. Употребление хороших протеиновых коктейлей снижает выработку кортизола, этот гормон обладает свойством разрушать мышечную массу.

Батат

Сладкий картофель — это более полезная альтернатива белой муки и белому рису, он помогает избавиться от подкожного жира и увеличить объем мышечной массы, в том числе и на ягодицах.

Зелень

Любая зелень содержит большое количество витаминов и питательных веществ, это надежная поддержка организма в процессе наращивания мышечной массы.

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