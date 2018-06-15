Секретная диета людей, доживших до 100 лет

Что едят люди, дожившие в здравии до 100 лет

От того, что мы едим, зависит и то, сколько мы в конечном счете проживем. Ученых всегда волновал вопрос: «Что же едят те, кто в добром здравии дожил до 100-летнего юбилея?». В итоге они выяснили, какие блюда предпочитали в течение своей жизни долгожители. В итоге получился любопытный, а главное неожиданный набор рецептов.

Яичница с бальзамическим уксусом

Ингредиенты:

Крупные яйца — 4 штуки;

Сливочное масло — 2 столовые ложки;

Бальзамический уксус — 4 столовые ложки;

Соль, перец

Аккуратно разбейте в миску яйца, стараясь не повредить желтки. В сковороде разогрейте ложку столового масла. Когда масло начнет кипеть, аккуратно вылейте яйца в сковороду. Обжарьте яичницу до полуготовности, после чего полейте бальзамическим уксусом, стараясь, чтобы он попал между яйцом и сковородой. Жарить еще несколько минут, до карамелизации уксуса. Солить и перчить непосредственно перед подачей.

Шоколадно-ореховый мусс

Ингредиенты:

Фундук — 170 грамм;

Сливочный сыр — 85 грамм;

Ореховый ликер — 1 чашка;

Шоколад — 225 грамм;

Стакан молока;

Сахар — ⅓ стакана;

Яйца — 2 штуки;

Сметана — 1 чашка

Высыпать измельченные орехи на лист бумаги для выпечки. В разогретой до 200 градусов духовке поджарить орехи в течение 20 минут до золотисто-коричневого цвета. Остудить ореховую смесь и протереть до максимального измельчения. Можно использовать блендер. Когда паста станет однородной, добавьте сливочный сыр и ореховый ликер и тщательно перемешайте. В отдельной миске взбейте яйца до состояния пены. Медленно, не переставая помешивать, влейте в смесь стакан подогретого молока. Смесь вылить в кастрюлю и поставить на огонь. Высыпать измельченный шоколад и медленно нагревать, пока шоколад не растворится. В этот момент можно туда же переместить ореховую пасту. Перемешать и готовить до момента, пока масса не загустеет. Форму поместить в холодную воду и оставить на 10 минут, после чего вынуть мусс, разложить по порционным чашкам и отправить в холодильник на несколько часов. Подавать со сметаной и молотыми орехами.

Хрустящая курица в кляре

Ингредиенты:

Куриные бедра и голени — 8 штук;

Мука — 1 стакан;

Семена сельдерея — 2 чайные ложки;

Соль, перец;

Сливочное масло — 4 столовые ложки

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Растворите соль в небольшом количестве теплой воды и залейте курицу в пластиковом контейнере. Закройте и уберите в холодильник на ночь. Утром, смешайте муку, семена сельдерея, соль и перец. Курицу просушите бумажным полотенцем и аккуратно обваляйте в смеси. Удалите лишнюю муку и выложите куски на разогретую сковороду со сливочным маслом. Жарить переворачивая около 10 минут.

Яйца Момофуку

Ингредиенты:

Яйца — 6 штук;

Сахар — 1 ст/ложка;

Винный уксус — 2 столовые ложки;

Соевый соус — ¾ чашки;

Соль, вода

В небольшой кастрюле смешайте воду, винный уксус и соевый соус. Нагрейте на плите и добавьте туда сахар. Помешивая, добейтесь его полного растворения. В это время отварите яйца вкрутую самым простым методом. Остудите и очистите яйца. В специальной посуде залейте яйца коктейлем из соевого соуса и винного уксуса. Маринуйте в холодильнике от 2 до 6 часов. Такие яйца станут интересным испытанием для ваших гостей.

Хлеб из кабачков и шоколада

Ингредиенты:

Тертый кабачок — 2 ½ чашки;

Мука пекарская — ¾ чашки;

Мука высшего сорта — ¼ чашки;

Какао-порошок — 1 чашка;

Сода для выпечки — ¾ чайной ложки;

Грецкие орехи — ½ чашки;

Темный шоколад — 1 плитка;

Несоленое сливочное масло — 2 столовые ложки;

Пахта — ½ чашки;

Коричневый сахар — ¾ чашки;

Соль, ванилин

В миске взбейте муку, какао-порошок, соду, разрыхлитель и морскую соль. В отдельной чашке смешайте грецкие орехи и темный шоколад. Еще в одной — масло и пахту. В большой чашке смешайте яйца, ваниль и начинайте постепенно смешивать жидкие и сухие ингредиенты до получения однородной массы. В самом конце аккуратно замесите в массу тертые кабачки. Смазать форму для хлеба маслом и выложить тесто. Сверху посыпать измельченным темным шоколадом. Запекать в духовке при 180 градусов около часа. Когда хлеб будет готов, дать ему остыть около получаса. После этого достать его из формы будет гораздо легче.

Бутерброды с беконом и красным луком

Ингредиенты:

Оливковое масло — ¼ чашки;

Красный лук — 1 луковица, очищенная и нарезанная полукольцами; Бекон — 4 ломтика;

Зеленое яблоко — тонко нарезать;

Сыр Чеддер — 4 ломтика;

Сыр Моцарелла — 4 шарика;

Майонез — 2 столовые ложки;

Руккола — 1 горсть;

Тимьян — 4 листика;

Цельнозерновой хлеб — 4 ломтика;

Дижонская горчица — 1 чайная ложка

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В небольшой сковороде нагреть масло, добавить нарезанный лук и измельченный красный перец. Жарить около 10 минут до карамелизации лука, после добавить немного бальзамика. В то же время обжарить бекон. В блендере сделать соус из майонеза, рукколы и тимьяна. Хлеб поджарить. Намазать ломтики тонким слоем горчицы, затем — слоем соуса. Положить ломтик сыра, ломтик яблока и бекон. Сверху бутерброды полить смесью лука и перца. Украсить моцареллой и вялеными томатами.

Шоколадное печенье с арахисовым маслом

Ингредиенты:

Арахисовое масло — ¾ чашки;

Сахарный песок — ¾ чашки;

Сода — 1 чайная ложка;

Какао-порошок — 1 столовая ложка;

Яйцо —1 штука

Яйцо слегка взбить и постепенное замешать все ингредиенты в плотную массу. На пергаментном листе сформировать печенье и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекать около 10 минут. Остудить и подавать теплыми и липкими.