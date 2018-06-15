Секретная диета людей, доживших до 100 лет

От того, что мы едим, зависит и то, сколько мы в конечном счете проживем. Ученых всегда волновал вопрос: «Что же едят те, кто в добром здравии дожил до 100-летнего юбилея?». В итоге они выяснили, какие блюда предпочитали в течение своей жизни долгожители. В итоге получился любопытный, а главное неожиданный набор рецептов.
Яичница с бальзамическим уксусом
Ингредиенты:
Крупные яйца — 4 штуки;
Сливочное масло — 2 столовые ложки;
Бальзамический уксус — 4 столовые ложки;
Соль, перец
Аккуратно разбейте в миску яйца, стараясь не повредить желтки. В сковороде разогрейте ложку столового масла. Когда масло начнет кипеть, аккуратно вылейте яйца в сковороду. Обжарьте яичницу до полуготовности, после чего полейте бальзамическим уксусом, стараясь, чтобы он попал между яйцом и сковородой. Жарить еще несколько минут, до карамелизации уксуса. Солить и перчить непосредственно перед подачей.
Шоколадно-ореховый мусс
Ингредиенты:
Фундук — 170 грамм;
Сливочный сыр — 85 грамм;
Ореховый ликер — 1 чашка;
Шоколад — 225 грамм;
Стакан молока;
Сахар — ⅓ стакана;
Яйца — 2 штуки;
Сметана — 1 чашка
Высыпать измельченные орехи на лист бумаги для выпечки. В разогретой до 200 градусов духовке поджарить орехи в течение 20 минут до золотисто-коричневого цвета. Остудить ореховую смесь и протереть до максимального измельчения. Можно использовать блендер. Когда паста станет однородной, добавьте сливочный сыр и ореховый ликер и тщательно перемешайте. В отдельной миске взбейте яйца до состояния пены. Медленно, не переставая помешивать, влейте в смесь стакан подогретого молока. Смесь вылить в кастрюлю и поставить на огонь. Высыпать измельченный шоколад и медленно нагревать, пока шоколад не растворится. В этот момент можно туда же переместить ореховую пасту. Перемешать и готовить до момента, пока масса не загустеет. Форму поместить в холодную воду и оставить на 10 минут, после чего вынуть мусс, разложить по порционным чашкам и отправить в холодильник на несколько часов. Подавать со сметаной и молотыми орехами.
Хрустящая курица в кляре
Ингредиенты:
Куриные бедра и голени — 8 штук;
Мука — 1 стакан;
Семена сельдерея — 2 чайные ложки;
Соль, перец;
Сливочное масло — 4 столовые ложки
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Растворите соль в небольшом количестве теплой воды и залейте курицу в пластиковом контейнере. Закройте и уберите в холодильник на ночь. Утром, смешайте муку, семена сельдерея, соль и перец. Курицу просушите бумажным полотенцем и аккуратно обваляйте в смеси. Удалите лишнюю муку и выложите куски на разогретую сковороду со сливочным маслом. Жарить переворачивая около 10 минут.
Яйца Момофуку
Ингредиенты:
Яйца — 6 штук;
Сахар — 1 ст/ложка;
Винный уксус — 2 столовые ложки;
Соевый соус — ¾ чашки;
Соль, вода
В небольшой кастрюле смешайте воду, винный уксус и соевый соус. Нагрейте на плите и добавьте туда сахар. Помешивая, добейтесь его полного растворения. В это время отварите яйца вкрутую самым простым методом. Остудите и очистите яйца. В специальной посуде залейте яйца коктейлем из соевого соуса и винного уксуса. Маринуйте в холодильнике от 2 до 6 часов. Такие яйца станут интересным испытанием для ваших гостей.
Хлеб из кабачков и шоколада
Ингредиенты:
Тертый кабачок — 2 ½ чашки;
Мука пекарская — ¾ чашки;
Мука высшего сорта — ¼ чашки;
Какао-порошок — 1 чашка;
Сода для выпечки — ¾ чайной ложки;
Грецкие орехи — ½ чашки;
Темный шоколад — 1 плитка;
Несоленое сливочное масло — 2 столовые ложки;
Пахта — ½ чашки;
Коричневый сахар — ¾ чашки;
Соль, ванилин
В миске взбейте муку, какао-порошок, соду, разрыхлитель и морскую соль. В отдельной чашке смешайте грецкие орехи и темный шоколад. Еще в одной — масло и пахту. В большой чашке смешайте яйца, ваниль и начинайте постепенно смешивать жидкие и сухие ингредиенты до получения однородной массы. В самом конце аккуратно замесите в массу тертые кабачки. Смазать форму для хлеба маслом и выложить тесто. Сверху посыпать измельченным темным шоколадом. Запекать в духовке при 180 градусов около часа. Когда хлеб будет готов, дать ему остыть около получаса. После этого достать его из формы будет гораздо легче.
Бутерброды с беконом и красным луком
Ингредиенты:
Оливковое масло — ¼ чашки;
Красный лук — 1 луковица, очищенная и нарезанная полукольцами; Бекон — 4 ломтика;
Зеленое яблоко — тонко нарезать;
Сыр Чеддер — 4 ломтика;
Сыр Моцарелла — 4 шарика;
Майонез — 2 столовые ложки;
Руккола — 1 горсть;
Тимьян — 4 листика;
Цельнозерновой хлеб — 4 ломтика;
Дижонская горчица — 1 чайная ложка
steaklovers.menu
В небольшой сковороде нагреть масло, добавить нарезанный лук и измельченный красный перец. Жарить около 10 минут до карамелизации лука, после добавить немного бальзамика. В то же время обжарить бекон. В блендере сделать соус из майонеза, рукколы и тимьяна. Хлеб поджарить. Намазать ломтики тонким слоем горчицы, затем — слоем соуса. Положить ломтик сыра, ломтик яблока и бекон. Сверху бутерброды полить смесью лука и перца. Украсить моцареллой и вялеными томатами.
Шоколадное печенье с арахисовым маслом
Ингредиенты:
Арахисовое масло — ¾ чашки;
Сахарный песок — ¾ чашки;
Сода — 1 чайная ложка;
Какао-порошок — 1 столовая ложка;
Яйцо —1 штука
Яйцо слегка взбить и постепенное замешать все ингредиенты в плотную массу. На пергаментном листе сформировать печенье и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекать около 10 минут. Остудить и подавать теплыми и липкими.