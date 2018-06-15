Куриные крылышки с горчицей: всем срочно попробовать

Горчицу HAAS купила в магазине уже давно, но никак не получалось организовать рецепт для пикника. В общем, переживая, что горчицу съедим раньше (с холодцом)), чем я приготовлю что-то для конкурса, решила срочно зажарить любимые всей моей семьей куриные крылышки. Рецепт прост и очень вкусен!

Рекомендую!

Ингредиенты:

крылышки — 2 кг;

молотая паприка — 2 ч. ложки;

кориандр — 2 ч. ложки;

и обязательно моя любимая куркума — 2 ч. ложки;

сок лимона — 2 ст. ложки;

соль.

Приготовление

Берем куриные крылышки, промываем, просушиваем бумажными полотенцами. Добавляем специи и сок лимона. Все перемешиваем и оставляем мариноваться на 30 минут. Со специями я всегда экспериментирую, кроме куркумы. Без нее курица не обходится, особенно при жарке или запекании.

Маринуем крылышки

Маринуем крылышки Через 30 минут зажариваем на решетке или в духовке. Мы любим зажаривать так, чтобы самая тонкая косточка крылышка стала хрустящей. В духовке такого эффекта добиться легче, чем на углях.

Выходные были холодные, так что решили пожарить в духовке

Выходные были холодные, так что решили пожарить в духовке Для пикника достаточно овощей, лаваша и соуса! В нашем случае баварская горчица от Haas отлично подошла. Она не обладает горечью русской горчицы + крупный помол зерен в совокупности дают особенный вкус всего блюда. Мы довольны!

Рекомендую!