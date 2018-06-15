Куриные крылышки с горчицей: всем срочно попробовать 

Горчицу HAAS купила в магазине уже давно, но никак не получалось организовать рецепт для пикника. В общем, переживая, что горчицу съедим раньше (с холодцом)), чем я приготовлю что-то для конкурса, решила срочно зажарить любимые всей моей семьей куриные крылышки. Рецепт прост и очень вкусен!
Рекомендую!
Ингредиенты:
крылышки — 2 кг;
молотая паприка — 2 ч. ложки;
кориандр — 2 ч. ложки;
и обязательно моя любимая куркума — 2 ч. ложки;
сок лимона — 2 ст. ложки;
соль.
Приготовление
Берем куриные крылышки, промываем, просушиваем бумажными полотенцами. Добавляем специи и сок лимона. Все перемешиваем и оставляем мариноваться на 30 минут. Со специями я всегда экспериментирую, кроме куркумы. Без нее курица не обходится, особенно при жарке или запекании.
Маринуем крылышки
Маринуем крылышки Через 30 минут зажариваем на решетке или в духовке. Мы любим зажаривать так, чтобы самая тонкая косточка крылышка стала хрустящей. В духовке такого эффекта добиться легче, чем на углях.
Выходные были холодные, так что решили пожарить в духовке
Выходные были холодные, так что решили пожарить в духовке Для пикника достаточно овощей, лаваша и соуса! В нашем случае баварская горчица от Haas отлично подошла. Она не обладает горечью русской горчицы + крупный помол зерен в совокупности дают особенный вкус всего блюда. Мы довольны!
Рекомендую!