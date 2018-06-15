Как питаться при ожирении?

При переходе на низкокалорийный режим питания следует выработать привычку: есть не спеша, из-за стола выходить с легким чувствам голода. Насыщение, реализуемое через кровь, происходит через 30 минут после окончания приема пищи. Но пищевари­тельные процессы перестроятся через 1–2 года, и насыщение будет происходить от меньшего количества пищи.

Исключить из рациона питания сахар, сладости, алкоголь. Эти продукты с «пустыми» калориями чаще идут на образование жира.

Резко ограничить употребление сливок, животных жиров, мучных изделий, картофеля, каш. Употребление этих продуктов ведет к увеличению количества жира и может привести к нарушению обмена веществ и в результате к ожирению.

Ограничить употребление поваренной соли.

Салаты лучше заправлять небольшим количеством растительного масла, а жарить на гриле или в сковороде с тефлоновым покрытием без жира.

Стараться употреблять постоянно свежие сырые овощи и несладкие фрукты, а хлеб из муки грубого помола.

Включите в свой рацион:

Красный перец, другую острую пищу, если нет противопоказаний. Красный перец содержит капсацин, увеличивающий расщепление жировых клеток.

Тысячелистник, полынь, горчицу, хрен, одуванчик. Эти горькие растения обладают аналогичным эффектом.

Принимать пищу нужно не по расписанию, а когда наступает чувство голода. Не следует завтракать сразу же после сна. Выработка временного пищевого рефлекса способствует поеданию лишних порций пищи.

Последний прием пищи должен быть не позднее 4 часов до сна. Голод в вечернее время утоляется сырыми овощами и фруктами. Доказано, что вечерние калории откладываются в жир.

Лучше есть поменьше, но чаще, не утоляя чувство голода.

Вместо приема пищи иногда нужно попробовать только попить. Человек с трудом различает чувство голода и жажды. Устранить чувство голода помогает употребление свекольных жмыхов (сырая отжатая свекла, до 3 столовых ложек перед едой).

Если голод пропадает, следует не есть, пока не он появится вновь. Попытаться еще раз снять его с помощью жмыхов. Если попытка не удалась, следует поесть. За счет сорбции свекольными жмыхами удается удалить их из желудка.