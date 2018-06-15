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Стейк президента: готовим мясо прямо в углях
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Стейк президента: готовим мясо прямо в углях 

Steaklovers.ru 2 часа назад
Фото: Steaklovers.ru
Дуайт Эйзенхауэр оставил след не только в истории, но и в кулинарии. Он был ярым поклонником мяса, и в особенности стейков. Их Эйзенхауэр предпочитал готовить сам, по фирменной технологии. Стейки он готовил только на огне, но не на решетке, а непосредственно в углях. Странный на первый взгляд способ со временем нашел своих почитателей среди любителей мяса, а приготовленный таким образом стейк стали называть в честь его автора — «стейк Эйзенхауэра». И поверьте, его стоит попробовать!
Выбираем отруб
Любимым отрубом президента был сирлоин. Но это не единственная часть туши, которая отлично получается таким «пещерным» способом. Для приготовления на углях также подходят ти-бон, портерхаус и, конечно же, рибай, толщиной 3-4 см.
Огонь
Правильно подготовленные угли для этой технологии приготовления играют одну из основных, если не основную роль. «Стейк президента» не совместим ни с какими угольными брикетами! Мясо необходимо готовить только в углях, сделанных собственноручно, из твердых пород лиственных деревьев.
Приготовление
Когда образуется уголь и он раскалится, его следует распределить так, чтобы получился более-менее ровный слой. Сформировавшуюся золу необходимо сдуть самодельным «опахалом» из газеты. Перед приготовлением стейки не приправляют, а просто выкладывают на угли и оставляют на 4-6 минут для прожарки medium-rare, после чего с помощью щипцов с длиной ручкой переворачивают и готовят еще 4-6 минут с другой стороны.
Подача
По истечении времени снять стейки с углей и очистить кондитерской кисточкой от золы. Вот теперь их можно смазать оливковым маслом и приправить грубой морской солью и свежемолотым черным перцем. Теперь нужно дать мясу отдохнуть примерно 10 минут и можно подавать стейки на стол.
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