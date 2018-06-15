Все о пользе банановых коктейлей и 5 рецептов

Перед любой тренировкой организму нужно дать силу и энергию, а значит, позволить себе роскошь в виде углеводов. Но углеводы бывают разными. Есть быстрые, которые только навредят. К ним относят шоколад, мучное, все виды джемов, конфет и других сладостей. После употребления таких калорий вы будете голодны уже через полчаса, а от полученной энергии не останется и следа. Другие углеводы, напротив, повысят тонус, прибавят сил и помогут сохранить чувство сытости на длительное время. К ним относят орехи, фрукты и некоторые виды каш.

В чем польза?

Почему любители спорта так любят бананы? Дело в том, что для комфортного самочувствия важно не только дать организму энергию, которая появится после употребления натурального сахара, но и позаботиться о состоянии мышц после окончания тренировки. Как правило, недостаток калия приводит к сильным судорогам и боли в ногах, руках и спине. Калий можно употреблять дополнительно, в виде таблеток и специальных добавок. А можно использовать натуральные продукты, где он содержится в больших количествах.

Исследований, которые посвящены тренировкам, достаточно много. Ученые продолжают искать наименее затратные и наиболее эффективные средства для улучшения самочувствия до, во время и после занятий спортом. Специалисты из Аппалачского государственного университета (США) выяснили, что половина крупного банана заменяет целую порцию протеина и является лучшим способом заполнить «углеводное окно».

5 причин полюбить бананы

Употреблять эти плоды до, после и во время тренировок необходимо. Особенно если вы — начинающий спортсмен. Любителю сложно разобраться, какие витамины и добавки следует ввести в рацион для того, чтобы тренировка прошла эффективно. Использовать натуральные ингредиенты проще и значительно удобнее.

Вы не «сгорите» во время интенсивной тренировки

Бананы быстро повышают тонус. Их можно употреблять прямо во время тренировки. Натуральный сахар впитывается моментально и позволяет чувствовать себя бодро на протяжении длительного времени.

Вы быстро восстановите силы

После интенсивных упражнений в организме происходят серьезные перемены. Мышцам не хватает энергии, и они получают ее из глюкозы, которая в свою очередь образуется из гликогена. Потеря гликогена ведет к распаду мышечных клеток (катаболизму). Этот процесс можно остановить, если съесть 0,5-1 банан или выпить коктейль, содержащий натуральную сахарозу и фруктозу.

Вы будете заниматься в хорошем настроении

Наличие в плодах серотонина — еще один повод перейти на натуральное питание. Этот гормон счастья спасает от упаднических настроений и помогает бороться с депрессией. Идти в спортивный зал лучше с улыбкой.

Вы откажетесь от вредных элементов

Бананы гипоаллергенны и содержат массу полезных веществ, например пектин и клетчатку, улучшающие пищеварение и помогающие сохранить чувство легкости в процессе выполнения упражнений и кардионагрузок.

Вы поправите здоровье

Эти плоды полезны для костей и крови за счет содержания калия, кальция и железа. Они не дают этим жизненно необходимым элементам вымываться из организма. При этом бананы значительно дешевле, чем специализированное спортивное питание и витаминные комплексы.

5 полезных рецептов для спортивного питания

Первый вариант коктейля, о котором мы вспоминаем, состоит из бананов и молока. На самом деле есть значительно больше рецептов, которые позволят организовать не только полезную, но и вкусную диету.

Смузи с миндалем и хлопьями

Состав: 1,5 банана, 1,5 стакана молока, 3 ст. ложки овсяных хлопьев, миндаль и мед по вкусу.

Способ приготовления: миндаль необходимо перемолоть отдельно, а затем достаточно смешать все вышеперечисленные ингредиенты в блендере. Важно добиться однородной консистенции.

Смузи с медом

Состав: 2 банана, 1,5 стакана молока, мед.

Способ приготовления: достаточно взбить 3 ингредиента в блендере. Это один из самых легких классических рецептов.

Кофейный смузи

Состав: 1 стакан молока, 1 банан, 2 ч. ложки растворимого кофе.

Способ приготовления: достаточно взбить в блендере все ингредиенты и добавить немного меда по вкусу.

Шоколадный смузи

Состав: 1 банан, 200 мл молока, 150 мл шоколадного молока, 1 ст. ложка какао.

Способ приготовления: смешайте все составляющие в чаше блендера и взбейте до однородной массы.

Протеиновый коктейль

Состав: 2 банана, 1 стакан молока, 50 г творога, горсть миндаля, мед.

Способ приготовления: орехи измельчите, а затем все ингредиенты смешайте в чаше блендера и взбейте. Удачных тренировок!