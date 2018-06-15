Как научиться готовить полезную еду?

Переход на правильное питание начинается с необходимости научиться готовить полезные блюда. Самым важным и сложным аспектом станет планирование питание, в самом начале пути необходимость планировать может несколько озадачить и даже разочаровать. Если ты хочешь научиться готовить правильную еду, то возьми на вооружение эти рекомендации. Совсем скоро здоровое питание стает просто привычкой, оно позволит укрепить здоровье, улучшить самочувствие и привести фигуру в норму.

Начинай поступательно

При отсутствии опыта необходимость спланировать питание на неделю поставит в тупик, поэтому начинать нужно с небольших задач. Составляй программу питания на основе здоровых продуктов на один день, постепенно привыкай классифицировать блюда на полезные и вредные, не будь к себе слишком строгим.

Запасись компонентами

Переход на новую систему питания всегда связан с затруднениями, часто новичкам в сфере здорового питания приходится отказываться от своих кулинарных идей по причине недостатка одного из компонентов. Выбери рецепты, которые придутся тебе по вкусу и сделай так, чтобы необходимые для них компоненты всегда присутствовали на кухне. Такая подготовка позволит в любой момент приготовить полезное блюдо на скорую руку и уменьшит искушение перед доступными неполезными блюдами.

Заполни кладовку

Многие продукты могут храниться достаточно долго, их доступность не позволяет поддаться голоду и заказать вредную еду на дом. Макароны из цельнозерновой муки, консервы из рыбы в собственном соку, консервированные овощи — по мере накопления этих продуктов в голову будут приходить идеи блюд из них.

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Начни мариновать мясо

Если ты привык есть жареное мясо, то перейти на варку или приготовление на пару будет непросто, готовые блюда будут казаться пресными. Секрет здорового приготовления вкусного мяса или куриной грудки заключается в предварительной мариновке.

Чем дольше маринуется мясо, тем более сочным и ароматным оно будет в готовом виде.

Не стоит покупать магазинные заправки, в них содержится много соли и консервантов, маринад легко приготовить в домашних условиях из доступных продуктов.

Используй морозилку

Запасать еду можно не только в кладовке, но и в морозильной камере. Замораживать можно овощи, фрукты, ягоды, зелень, мясо, рыбу, а также многие готовые блюда. Заготовки продуктов в морозилке позволят проявить кулинарную фантазию.

Делай покупки по списку

Переход на здоровое питание существенно изменит наполнение твоей корзины в супермаркете. Для того, чтобы по привычке не купить привычную для себя не совсем здоровую пищу, нужно идти в магазин с предварительно приготовленным списком и делать покупки строго по нему. Эта тактика позволит не только отказаться от вредных продуктов, но и сэкономить немало денег.

Пробуй новое

Приготовление полезной еды не должно быть повинностью, это увлекательный процесс, в котором уместно проявление фантазии. Чем больше изобретательности ты проявишь, сочетая между собой полезные компоненты, тем разнообразнее будет твой рацион.

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