Готовим минестроне — овощной суп

Вам потребуется:

— вода — 500 мл;

— брокколи — 400 г;

— помидоры — 200 г;

— фасоль свежая — 100 г;

— брюссельская капуста — 100 г;

— зеленый горошек свежий или замороженный — 100 г;

— лук-порей, лук репчатый — 50 г;

— морковь — 80 г;

— сельдерей — 60 г;

— оливковое масло — 30 г;

— розмарин, петрушка, перец, соль, тимьян — по вкусу;

— чеснок — 1 зубчик.

Овощи почистить, нарезать и обжарить 5 минут на оливковом масле. Розмарин и тимьян положить связанными веточками и удалить перед варкой. Переложить в кастрюлю с кипящей водой, посолить и варить еще 20 минут до готовности. За 5 минут до готовности добавить перец.

Для заправки возьмите греческий йогурт (можно заменить сметаной), посолите и добавьте растертый чеснок с зеленью. Подавайте со свежим хрустящим багетом.

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