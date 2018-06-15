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Готовим минестроне — овощной суп
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Готовим минестроне — овощной суп 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Вам потребуется:
— вода — 500 мл;
— брокколи — 400 г;
— помидоры — 200 г;
— фасоль свежая — 100 г;
— брюссельская капуста — 100 г;
— зеленый горошек свежий или замороженный — 100 г;
— лук-порей, лук репчатый — 50 г;
— морковь — 80 г;
— сельдерей — 60 г;
— оливковое масло — 30 г;
— розмарин, петрушка, перец, соль, тимьян — по вкусу;
— чеснок — 1 зубчик.
Овощи почистить, нарезать и обжарить 5 минут на оливковом масле. Розмарин и тимьян положить связанными веточками и удалить перед варкой. Переложить в кастрюлю с кипящей водой, посолить и варить еще 20 минут до готовности. За 5 минут до готовности добавить перец.
Для заправки возьмите греческий йогурт (можно заменить сметаной), посолите и добавьте растертый чеснок с зеленью. Подавайте со свежим хрустящим багетом.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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