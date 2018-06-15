Спагетти с морепродуктами: почувствуйте вкус солнечной Италии 

Вкусные спагетти — это те, которые с томатным соусом. Но не только! К ним еще можно добавить морепродукты и зелень базилика. Вот теперь у вас на столе настоящий ужин по-средиземноморски. Восхитительно!
Спагетти с морепродуктами/Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia
Понадобится:
500 г замороженного морского коктейля,
4 небольших луковицы,
2 зубчика чеснока,
цедра 1 лимона,
240 г черешкового сельдерея,
150 г помидоров,
350 г цуккини,
50 г базилика,
3 ст. ложки оливкового масла,
250 мл белого сухого вина,
соль и молотый перец по вкусу,
500 г спагетти,
1 ст. ложка томата-пасты,
100 мл сливок.
Приготовление:
Морепродукты промойте. Сельдерей почистите и нарежьте кружочками. Лук, чеснок очистите и мелко нарежьте. Лимонную цедру нарежьте полосками.
Помидоры вымойте, опустите на несколько секунд в кипящую воду, снимите кожицу, мякоть нарежьте. Цукини вымойте, очистите и тонко нарежьте. Базилик вымойте, обсушите, несколько листочков оставьте для украшения, остальное измельчите.
Обжарьте лук, чеснок и половину сельдерея на оливковом масле (1 ст. ложка). Добавьте вино, соль, перец и выложите морепродукты. Тушите 5 минут, откиньте на сито, жидкость соберите.
Оставшийся сельдерей и помидоры потушите на оливковом масле. Добавьте жидкость, оставшуюся от тушения морепродуктов, томат-пасту, цедру и сливки. Тушите 7 минут, затем выложите цукини, базилик и тушите еще 3 минуты.
Спагетти отварите, откиньте на сито. Морепродукты выложите в томатный соус. Перемешайте со спагетти, разложите на тарелки и украсьте листочками базилика.
Время приготовления: 35 минут. В одной порции 330 ккал.