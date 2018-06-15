Спагетти с морепродуктами: почувствуйте вкус солнечной Италии

Вкусные спагетти — это те, которые с томатным соусом. Но не только! К ним еще можно добавить морепродукты и зелень базилика. Вот теперь у вас на столе настоящий ужин по-средиземноморски. Восхитительно!

Спагетти с морепродуктами/Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia

Понадобится:

500 г замороженного морского коктейля,

4 небольших луковицы,

2 зубчика чеснока,

цедра 1 лимона,

240 г черешкового сельдерея,

150 г помидоров,

350 г цуккини,

50 г базилика,

3 ст. ложки оливкового масла,

250 мл белого сухого вина,

соль и молотый перец по вкусу,

500 г спагетти,

1 ст. ложка томата-пасты,

100 мл сливок.

Приготовление:

Морепродукты промойте. Сельдерей почистите и нарежьте кружочками. Лук, чеснок очистите и мелко нарежьте. Лимонную цедру нарежьте полосками.

Помидоры вымойте, опустите на несколько секунд в кипящую воду, снимите кожицу, мякоть нарежьте. Цукини вымойте, очистите и тонко нарежьте. Базилик вымойте, обсушите, несколько листочков оставьте для украшения, остальное измельчите.

Обжарьте лук, чеснок и половину сельдерея на оливковом масле (1 ст. ложка). Добавьте вино, соль, перец и выложите морепродукты. Тушите 5 минут, откиньте на сито, жидкость соберите.

Оставшийся сельдерей и помидоры потушите на оливковом масле. Добавьте жидкость, оставшуюся от тушения морепродуктов, томат-пасту, цедру и сливки. Тушите 7 минут, затем выложите цукини, базилик и тушите еще 3 минуты.

Спагетти отварите, откиньте на сито. Морепродукты выложите в томатный соус. Перемешайте со спагетти, разложите на тарелки и украсьте листочками базилика.

Время приготовления: 35 минут. В одной порции 330 ккал.