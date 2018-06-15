Масло гхи: чем полезно и как приготовить

Что такое масло гхи и чем оно полезно

Масло гхи — это вид топлёного масла; в процессе приготовления оно очищается от воды, казеина и лактозы (молочного белка и молочного сахара) — в результате остаётся только молочный жир. Основное отличие гхи от обычного топлёного масла — время приготовления. После образования белкового осадка гхи не снимают с огня, а оставляют томиться. Это придаёт маслу янтарный оттенок и приятный вкус. Кстати, чем дольше обжаривается белковый осадок, тем ярче вкус масла и темнее его цвет. Таким образом можно получить коричневое (beurre noisette) и чёрное (beurre noir) масло — их используют во французской кухне. Гхи же широко применяется в Южной Азии и Индии — там на нём готовят.

А вот несколько полезных свойств и преимуществ масла гхи.

Высокая температура горения

Температура горения, или точка дымления, — это температура, при которой масло начинает дымиться и гореть. В этот момент оно утрачивает все свои полезные свойства — в нём образуются токсичные вещества, в том числе канцерогены. Точка горения масла гхи составляет 250 градусов, для сравнения — у сливочного масла этот показатель равен 175 градусам. Это означает, что вы легко можете использовать гхи для выпечки, тушения и обжаривания пищи.

Необычный вкус

Ещё один бонус гхи — его аромат. Он очень интенсивный (в отличие от запаха сливочного масла). Кроме того, за счёт обжаривания молочного осадка гхи приобретает лёгкий ореховый вкус. И да, вам потребуется совсем немного масла, чтобы получить необходимую консистенцию и придать блюду приятный аромат. Фото: shutterstock.com Долгое хранение

Благодаря отсутствию воды и твёрдых молочных веществ гхи долго не портится. Его можно хранить при комнатной температуре в стеклянной банке или герметичном контейнере несколько месяцев (оно лишь немного загустеет). Тем не менее чтобы ещё увеличить срок хранения, масло можно поставить в холодильник — там оно застынет, но не утратит своих полезных свойств.

Подходит людям с непереносимостью лактозы

Ещё одно преимущество гхи заключается в том, что оно не содержит лактозы и казеина. Некоторые люди страдают аллергией на молочные продукты — она может быть вызвана повышенной чувствительностью к казеину (молочному белку), — а некоторые гиперчувствительны к лактозе. Большинство людей, чувствительных к казеину или лактозе, не имеют проблем с гхи и могут спокойно добавлять его в любимые блюда.

Содержит жирорастворимые витамины и полезные жирные кислоты

Гхи действительно содержит витамины А, Е, К, масляную кислоту, омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Все эти вещества принимают участие во многих процессах, происходящих в организме: от поддержания работы кишечника до сохранения упругости кожи. Масляная кислота (бутираты) представляет собой короткоцепочечную жирную кислоту, которая играет центральную роль в здоровье кишечника. Исследования показали, что она помогает поддерживать уровень инсулина в норме и бороться с различными воспалениями и заболеваниями. Важно понимать, что при всех преимуществах масла гхи с ним не нужно перебарщивать. Во-первых, оно довольно калорийно — в столовой ложке содержится около 120 калорий. Во-вторых, оно не подходит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — несмотря на то что гхи не особо влияет на уровень «плохого» холестерина, реакции людей на потребление насыщенных жиров сильно отличаются. И наконец, не стоит использовать его в качестве замены всем остальным маслам. Фото: shutterstock.com Как приготовить масло гхи 896 calories

Масло гхи Есть несколько способов приготовления масла гхи, в том числе и древний индийский, из молока или молочной пенки. Но легче всего сделать гхи из сливочного масла. Для этого надо выбрать максимально свежее, несолёное, сладко-сливочное масло с массовой долей жира 82,5%. Если есть возможность, то лучше использовать деревенское масло. Масло гхи СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 896 ккал

Ингредиенты

Масло (сливочное) 400—500 г Разрежьте масло на несколько частей и положите его в кастрюлю с толстым дном.

На слабом огне растопите масло. После закипания через 40—50 минут оно должно расслоиться на три части — пенку (она на поверхности), прозрачное масло и осадок. Когда осадок станет золотистым, а само масло янтарным, снимите кастрюлю с огня.

Если вы решили готовить в духовке, то разогрейте её до 100—120 градусов. Поставьте ёмкость с маслом в духовку, и после того того как масло расплавится, готовьте ещё час (масло тоже должно разделиться на три части).

Когда масло немного остынет, перелейте его через марлю в банку. Ненужная пенка и осадок отфильтруются.

По мере остывания масло будет становиться густым. Храните его в шкафу или в холодильнике.

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