Продукты против жира на животе и воспалений

Употребление продуктов с противовоспалительными свойствами способствует снижению риска развития опасных заболеваний, повышает качество жизни человека. Когда воспалительные процессы в организме подавляются, человек становится более активным и энергичным, его тело начинает сжигать жировые отложения, в том числе и на животе. Включи противовоспалительные продукты в свой план питания и наслаждайся результатом.

Овощи и фрукты

Убедись в том, что в твоем дневном меню присутствует достаточное количество фруктов и овощей, все они обладают высоким содержанием питательных веществ и клетчатки, но некоторые вид считаются самыми полезными.

Мощнейшим противовоспалительным эффектом обладают все ягоды, яблоки, ананас, папайя, шпинат, брокколи.

Зеленый чай Многие слышали, что зеленый чай помогает худеть, но мало кто знает, что эффект достигается за счет снижения воспалений. Противовоспалительное действующее вещество зеленого чая — это флавоноиды.

Мононенасыщенные жиры

Регулируют уровень холестерина, благодаря чему уменьшают воспалительные реакции, делают организм более здоровым, помогают худеть. Лучшие источники мононенасыщенных жирных кислот — миндаль, авокадо, оливковое масло.

Омега-3 жирные кислоты

Исследования показывают, что диета с повышенным употреблением омега-3 и уменьшением употребления омега-6 способствует избавлению от лишнего веса и борется с воспалительными элементами. Получить омега-3 кислоты можно из семечек льна, рыбы, грецких орехов.

Специи

Эффективность специй в борьбе с воспалениями приравнивает их к лекарственным препаратам. Это куркума, чили, имбирь, корица и чеснок, они должны быть в меню каждого человека, который стремится к похудению и улучшению состояния здоровья.

Вода

Вода нужна для выведения токсинов из организма, это обязательное условие уничтожения воспаления. В день нужно выпивать не менее двух литров воды, если предстоит тренировка, то количество воды должно быть увеличено, как минимум по стакану на каждый 30 минут занятия.

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Цельное зерно

Все цельные зерна содержат огромное количество пищевых волокон и обладают способностью регулировать выработку и использование инсулина. Клетчатка позволяет оставаться сытым в течение долгого времени, а витамины группы В купируют воспалительные процессы.

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