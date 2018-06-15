Рецепт итальянской пиццы дома: секреты и лайфхаки

Пицца — одно из самых популярных блюд в мире. И говоря об этом, мы даже не ссылаемся на статистику — все и так это прекрасно знают.

Наверняка ты ел ее не раз и не в одной вариации — тонкую и «почти аутентичную» в кафе и ресторане, пышную и со щедрой начинкой в гостях у местных кулинаров.

И возможно, где-то в глубине души тебя мучает вопрос — а что, если попробовать приготовить ее самому? Playboy спешит тебе на помощь — мы поймали итальянца, пытали его (несильно) и выведали все секреты «той самой» пиццы аля-итальяны.

Секретный ингредиент

«Душой» итальянской пиццы можно назвать оливковое масло, которым смазывают основу, чтобы тесто стало хрустящим и рассыпчатым. Но «какое-нибудь» масло для этого не подойдет. Нужно именно Оливковое Масло — дорогое, качественное, без примесей. Если тебе удастся его найти — все остальное покажется не таким уж трудным.

Далее — сыр. Как ты, наверное, догадался, не «Дружба» и не «Российский». Чтобы он рвался, а не тянулся, берем моцареллу. Из приправ — только чеснок, базилик, душица. Все, и точка. И никакого майонеза или кетчупа, мы будем готовить настоящий соус. Еще и дрожжи должны в идеале быть «живыми», но, на наш взгляд, это уже перебор.

Важно не только что, но и как Чтобы основа приобрела нужную форму и размер, корж подсушивают и растягивают. Если ты не видел, как работают с тестом пиццейоло — посмотри:

Если это не усмирило твой пыл, и ты готов тренироваться, то переходим к следующему пункту — порядок сборки. Тут все просто: тесто+соус+сыр+начинка.

Теперь раскочегарим нашу глиняную печь градусов до 300-350. И вот здесь наша попытка приготовить каноничную пиццу, скорее всего, обернется прахом.

Но не стоит отчаиваться! Мы просто будем стремиться к идеалу и, перед тем как отправить пиццу в духовку, выложим раскатанное тесто на горячий противень.

Ну и, наконец, сам рецепт.

Для теста нам понадобятся:

0,5 кг муки

стакан воды

пакетик сухих дрожжей

0,5 ч. л. сахара

немного соли

Для соуса нам понадобятся:

200 г томатов в собственном соку

два зубчика чеснока

половина луковицы

черный молотый перец

сушеная душица (орегано)

оливковое масло

Для начинки нам понадобятся:

ветчина по вкусу

моцарелла по вкусу

щепотка пармезана

листики свежего базилика

Начнем с соуса. Мелко нарежем лук и чеснок и измельчим помидоры. Берем кастрюлю с толстым дном и наливаем в нее немного масла. Обжариваем лук, постоянно помешивая. Не давая ему зажариться, дожидаемся, когда он станет прозрачным.

В этот момент добавляем чеснок и почти сразу же — помидоры. Теперь туши все это 30 минут. Да, полчаса. Можешь налить себе бокал итальянского, чтобы это было не так утомительно. Теперь добавим соль по вкусу, молотый перец и душицу. Все, пусть остывает.

После героического помешивания соуса, которое было тестом на твою готовность приготовить правильную пиццу, приступаем к самому главному — тесту.

Когда ты охотился за оливковым маслом, то наверняка приобрел и специальные дрожжи для пиццы. Если нет — то прочитай на упаковке, в какой пропорции их нужно использовать по отношению к муке.

Всыпаем муку в миску и солим. Теперь смешиваем дрожжи с сахаром и добавляем к муке. Снова хорошо перемешаем. Далее соорудим из муки маленькую горку и сделаем в центре кратер, в который медленно вливаем воду и перемешиваем.

Месим с большой любовью и чувством, включи итальянскую музыку для поднятия боевого духа. Минут через десять можешь остановиться или помесить его еще минут пять, если хочешь. Как и соус, тесто должно отдохнуть. Оставь его минимум на полчаса — пусть поднимется.

А вот тебе отдыхать пока рано — воспользуйся перерывом, чтобы подготовить начинку. Нарежь ветчину соломкой и порежь моцареллу кружочками. В списке ингредиентов мы про это не говорили, но вместо ветчины ты можешь взять салями и нарезать так же, как и сыр.

Когда тесто поднимется, его нужно разделить на несколько небольших кусочков и раскатать. Не жалей сил, чтобы оно получилось максимально тонким — ведь в этом весь смысл.

Теперь наливаем остывший соус — чем больше, тем сочнее будет пицца, но постарайся не переборщить. Дальше, как ты помнишь, сыр, который тоже не нужно жалеть, а затем уже колбаса. И теперь немного тертого пармезана сверху — для запаха.

Перед тем как отправить пиццу в печь, хорошо разогретую до 220 градусов, положи пиццу на горячий поднос; помести ее в духовку на 15 минут. Теперь разрежь и укрась листиком свежего базилика. Ну как, белиссимо?