Ещё
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать клубнику
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать клубнику 

Детстрана.ру 2 часа назад
Фото: Детстрана.ру
Эксперты советуют выбирать сухие ягоды с однородным ярким цветом, упругой и блестящей поверхностью без вмятин и повреждений. Листики должны быть зелеными и свежими. Следует насторожиться, если клубника мягкая, влажная, с пятнами и неоднородной окраской. Если на ягодах есть зеленоватые или белые пятна, значит, их сорвали неспелыми. А если листики пожелтевшие и сухие, значит, клубнику сорвали давно. Еще одно интересное замечание от ведомства: если листья плотно прилегают к ягоде, она кислит, если между ними есть расстояние — клубника сладкая.
Эксперты напоминают, что клубника хранится только день-два, поэтому не стоит покупать много, если вы не планируете варить варенье или замораживать ее.
Детстрана.ру: последние новости
Как правильно питаться во время беременности Как составить меню на неделю: пошаговое руководство 6 «нельзя» для мам мальчиков
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место45
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться12
Что думают женщины, когда впервые видят пенис9
Пуговка показала «беременный» живот17
«Еще и недовольные, что им помогают»16
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
00:09
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение