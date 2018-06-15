Роспотребнадзор рассказал, как выбирать клубнику

Эксперты советуют выбирать сухие ягоды с однородным ярким цветом, упругой и блестящей поверхностью без вмятин и повреждений. Листики должны быть зелеными и свежими. Следует насторожиться, если клубника мягкая, влажная, с пятнами и неоднородной окраской. Если на ягодах есть зеленоватые или белые пятна, значит, их сорвали неспелыми. А если листики пожелтевшие и сухие, значит, клубнику сорвали давно. Еще одно интересное замечание от ведомства: если листья плотно прилегают к ягоде, она кислит, если между ними есть расстояние — клубника сладкая.

Эксперты напоминают, что клубника хранится только день-два, поэтому не стоит покупать много, если вы не планируете варить варенье или замораживать ее.