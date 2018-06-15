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Салаты из кафе и супермаркетов опасны для жизни
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Салаты из кафе и супермаркетов опасны для жизни 

МедикФорум 48 минут назад
Фото: МедикФорум
В готовых к употреблению салатах содержится опасное для здоровья количество соли. В одном таком блюде соли может быть больше, чем человеку рекомендуется съесть в течение всего дня. Для подавляющего большинства из нас салаты кажутся одной из разновидностей здорового образа жизни, но те блюда, которые предлагают в ресторанах, кафе или супермаркетах, могут быть опасны для нашего здоровья. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, которые решили оценить количество соли в готовых к употреблению салатах. Так, в одном блюде из популярной сети уличных кафе содержалось столько же соли, сколько в 14 упаковках солёных чипсов. А еще в одном популярном салате из ресторанной сети соли было больше, чем в 6 куриных крылышках KFC. МедикФорум напоминает, что избыток соли в рационе может вызывать скачки артериального давления, что со временем приведет к инсульту или инфаркту. Исследование показывает, что уровень соли в готовых к употреблению салатах, сэндвичах и некоторых других фастфуд-продуктах с 2014 года увеличился на 13%. Эксперты подчеркивают, что снижение соли является наиболее эффективной мерой уменьшения количества людей, которые умирают от болезней сердца и инсультов. Авторы исследования считают, что в ресторанных и магазинных салатах на упаковках должны содержаться специальные световые предупреждения вроде желтого зеленого и красного (наиболее тревожного), которые будут свидетельствовать о количестве соли. Но почему производители салатов кладут так много соли в свои блюда? Делается для того, чтобы сделать вкус салата более выраженным и приятным для потребителей. Тем самым, стимулируется их желание и в будущем приобретать эти блюда, которые продвигаются, как разновидности здорового питания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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