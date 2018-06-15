Как сделать собственные духи: советы по созданию парфюма

Все женщины пользуются духами. На рынке представлен широкий ассортимент множества из них, но найти правильный, который идеально подходит, может быть сложной задачей. Итак, как выбрать те, которые больше всего понравится? Простой способ преодолеть данное препятствие — изготовить собственный парфюм. Для того чтобы сделать духи, необходимы эфирные масла, масло закрепитель, стеклянная бутылка, капельница. МедикФорум рассмотрел каждый из этапов изготовления собственного аромата подробно.

Какие масла можно использовать для создания духов

Оно представляет собой натуральное масло, обычно получаемое дистилляцией и имеющее характерный запах растения или другого источника, из которого он извлекается. Это высококонцентрированная версия натуральных масел. У них есть множество физических, психологических действий на здоровье и самочувствие.

Ароматерапия является одним из наиболее распространенных способов применения эфирных масел. Ниже представлен список 15 наиболее популярных из них, которые можно использовать для изготовления духов своими руками. Все они имеют множество преимуществ для ухода за кожей, ухода за волосами. Корица Прекрасно помогает справиться с депрессией. Это естественный афродизиак, а также натуральный домашний дезодорант, освежитель, помогает очищать воздух. Помогает устранить головную боль, и даже мигрень. Эвкалипт Помогает бороться с мигренями и лихорадками. Снимает боль в мышцах, работает как отхаркивающее средство, а еще помогает очистить организм от токсинов. Эвкалипт удаляет неприятный запах, хорошо очищает воздух. Ромашка Ромашка аптечная мощное успокаивающее средство, антидепрессант, контролирует общее настроение. Кедр Используют для облегчения стресса, тревоги. Он также улучшает фантазию, умственную деятельность. Аромотерапевты говорят, что кедр способен улучшить личное мировоззрение, самооценку. Василек Этот ароматный ингредиент для духов своими руками стимулирует нервную систему, помогает устранить запах. Он восстанавливает умственную активность, борется с усталостью. Уменьшает симптомы, такие как мозговой туман, медлительность, боль в мышцах, плохое настроение. Герань Помогает улучшить физическое, психическое и эмоциональное здоровье. Она поднимает настроение, уменьшает усталость, способствует эмоциональному благополучию. Герань облегчает беспокойство, хорошо уравновешивает гормональный фон. Жасмин Это масло улучшает настроение, помогает преодолеть стресс. Это естественное средство от беспокойства, эмоционального стресса, низкого либидо и бессонницы. Помогает омолодить организм, повысить защиту от вирусов. Пачули Помогает бороться с депрессией, повышает иммунитет, а также работает как натуральный дезодорант. Пачули стимулирует гормоны, значительно улучшает настроение. Мята перечная Помогает улучшить умственную концентрацию. Еще повышает энергию, снимает головную боль. Роза Роза уравновешивает гормоны, снимает беспокойство, облегчает симптомы депрессии. Это особенно помогает женщинам. Розмарин Это масло помогает улучшить память. Он также снимает мышечные боли, особенно полезно для беременных женщин. Сандаловое дерево Оказывает очень успокаивающее воздействие на рассудок. Сандал помогает уменьшить напряжение, путаницу, стресс, страх, нервозность и беспокойство. Миндальное масло Содержит витамины А, В, Е, помогает сбалансировать влагу в коже, улучшает цвет лица, придает коже естественное сияние. Легко впитывается в кожу. Запах не подавляющий, поэтому хорошо подходит для духов. Масло жожоба Оно легко впитывается в кожу, не имеет особого собственного аромата. Парфюмеры считают его одним из самых близких к естественным запахам кожи. Виноградное масло Оно имеет высокий состав минералов, витамина Е, протеинов и линолевой кислоты. Это не делает кожу жирной. Придавая тонкий аромат.

Что значат ноты в парфюме?

Чтобы сделать сбалансированный парфюм, нужно найти правильный баланс в нотах, которые добавляют. Существуют 3 ноты аромата: основа, верх и середина. Необходимо иметь, по крайней мере, один из каждого в духах, которые изготавливают своими руками, чтобы убедиться, что он пахнет правильно.

Как правило, верхние, средние базовые ноты должны быть гармоничными. Парфюмеры говорят, что следует иметь 43-57% смеси в базовых нотах, 28-39% в средних нотах и 12-23% в верхних нотах. Хотя этот процент не установлен законодательно, необходимо начать с этого базового, а затем отредактировать соотношение, чтобы получить собственный аромат. Верхние ноты: • базилик; • корица; • эвкалипт; • лимон; • апельсин; • мята и чайное дерево. Данный тип испаряется довольно быстро, имеют тонкий аромат. База: • кедр; • жасмин; • пачули; • роза; • сандаловое дерево; • иланг-иланг; • корица также считается базовой нотой. Тяжелы, имеют сильное благоухание, они не испаряются быстро. Имеют интенсивный и пьянящий запах. Средние ноты: • герань; • лаванда; • розмарин; • лемонграсс; • нероли. Помогают сбалансировать аромат. Они могут быть не слишком явны в запахе, но стоит слегка сконцентрироваться, можно ощущать их как оттенок.

Теперь, когда известны основы эфирных масел, и ароматизаторов в парфюмерии, можно начать создавать собственные духи. Для этого используют стеклянную миску, чтобы смешать ингредиенты вместе и капельницу, чтобы перенести их в стеклянную бутылку. Важно убедиться, что стеклянная бутылка имеет надежную, плотную крышку, чтобы масло не испарялось. Понадобится смешивать эфирные масла вместе, после чего вдыхать их аромат в течение 5-8 секунд, чтобы понять, нравится ли этот аромат. Как только появится правильное соотношение, необходимо проверьте еще раз, точно ли подходит аромат. Если да, то можно переливать в бутылку или другой стеклянный сосуд с герметичной крышкой.

Несколько рецептов духов своими руками

«Шамаханская царица» Нужно 3 капли сандала, 2 лаванды, 2 лимона соединить вместе в стеклянной миске. Затем добавляют 2 капли жасмина, 1 каплю пачули, и 1 каплю сандала на столовую ложку масла-носителя. Повторить вышеуказанные шаги для того чтобы редактировать коэффициенты и найти идеальный запах. Еще один рецепт духов Требуется смешать 4 капли лаванды с 6 лимона и 1 или 2 каплями пачули. Также можно просто смешать 2 капли герани с 2 каплями сандала. Далее добавить половину капли цитрусового эфирного масла, такого как лимон или апельсин, чтобы сбалансировать аромат. Еще можно добавьте 5 капель лимона, 2 розмарина, 4 нероли, чтобы сделать весенний аромат. Экзотический аромат По 2 части сандалового дерева, мяты добавить в 1 часть иланг-иланга. Смешать 4 части герани, 2 части лимона, 1 часть апельсина, все соединить. Мягкий цветочный аромат Добавить 4 капли розы и 2 нероли в 3 капли иланг-иланга. Изготовить парфюм своими руками не так уж сложно, потребуется немного времени, а результат способен превзойти все ожидания. Ранее ученые доказали, что духи помогут в раскрытии преступлений.