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Почему мы таким любим вредную пищу — отвечают ученые
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Почему мы таким любим вредную пищу — отвечают ученые 

Пятый канал 27 минут назад
Фото: Пятый канал
Результаты американского исследования опубликованы в журнале Medical Daily.
В эксперименте приняли участие 2016 добровольцев. Им показывали фотографии гамбургеров, пончиков, пасты и других блюд с большим содержанием жиров и углеводов. Реакцию головного мозга подопытных снимали с помощью магнитно-резонансной томографии. Результат показал, что вид вкусной и вредной пищи включает большое количество нейронов в центре вознаграждения мозга. Такую реакцию ученые связывают с тем, что подобные блюда появились относительно недавно и люди пока не могут спокойно реагировать на них.
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