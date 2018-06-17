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Ученые выяснили, почему люди любят к жирную пищу
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Ученые выяснили, почему люди любят к жирную пищу 

ТК «Звезда» 17 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
Люди систематически могут переедать, при этом не будучи действительно голодными, они это делают ради удовольствия.
Ученые из Йельского университета провели эксперимент с 200 участниками и выяснили, что людям сложно отказаться от вредных углеводов и жиров потому, что они в организме человека запускают систему вознаграждения мозга. Об этом сообщает Medical Daily.
По словам специалистов, в результате повышенной активизации нейронов люди испытывают гораздо большее удовлетворение от пиццы или бургера, чем от «правильной» еды. Таким образом, люди систематически могут переедать, при этом не будучи действительно голодными. Проще говоря, они это делают ради удовольствия.
Исследователи предполагают, что тяга к вредной еде обусловлена сравнительно «молодым» возрастом фастфуда и другой жирной пищи. По мнению ученых, человечество пока еще не научилось спокойно реагировать на такого рода соблазны.
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