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Ученые выяснили, почему люди любят вредную еду
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Ученые выяснили, почему люди любят вредную еду 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Matt York/AP
Ученые из Йельского университета выяснили, что вредная, но вкусная еда с обилием углеводов и жиров способна «включать» систему вознаграждения мозга. Об этом пишет Medical Daily.
Эксперты провели исследование, в ходе которого демонстрировали людям фотографии различных закусок, преимущественно с большим содержанием жиров, сахара и углеводов.
Согласно результатам исследования, вид вредной еды включает в центре вознаграждения мозга гораздо больше нейронов, чем любой другой вариант.
По мнению ученых, данная реакция обусловлена тем, что подобная еда появилась сравнительно недавно и люди пока что не могут спокойно реагировать на нее.
Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что предпочтения в еде определяются генетически.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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