Тина Канделаки нашла альтернативу кофе

Телеведущая Тина Канделаки , много лет пропагандирующая спорт и здоровый образ жизни, подробно рассказала, как можно заменить кофе на какао.

Женщина подчеркнула, что пьет какао исключительно на миндальном молоке, и этот напиток достаточно ее тонизирует. Канделаки рассказал, что в какао, как и в хорошем горьком шоколаде, есть вещества, являющиеся антиоксидантами и положительно влияющие на работу печени. Кроме того, какао, в отличие от кофе, не повышает давление.

Телеведущая уверена, что в 21 веке животный белок совершенно не нужен человеческому организму для нормального функционирования. Тина посоветовала подписчикам прочитать на эту тему книгу «Китайское исследование», в которой ученые поделились результатами 40-летней работы по изучению животного белка.

Миндаль Канделаки считает настоящим продуктом-сокровищем, в котором есть много полезных элементов. Вместе с инжиром этот продукт является обязательным в рационе звезды долгие годы.