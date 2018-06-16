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Тина Канделаки нашла альтернативу кофе
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Тина Канделаки нашла альтернативу кофе 

Russianshowbiz.info 48 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Тина Канделаки, много лет пропагандирующая спорт и здоровый образ жизни, подробно рассказала, как можно заменить кофе на какао.
Женщина подчеркнула, что пьет какао исключительно на миндальном молоке, и этот напиток достаточно ее тонизирует. Канделаки рассказал, что в какао, как и в хорошем горьком шоколаде, есть вещества, являющиеся антиоксидантами и положительно влияющие на работу печени. Кроме того, какао, в отличие от кофе, не повышает давление.
Телеведущая уверена, что в 21 веке животный белок совершенно не нужен человеческому организму для нормального функционирования. Тина посоветовала подписчикам прочитать на эту тему книгу «Китайское исследование», в которой ученые поделились результатами 40-летней работы по изучению животного белка.
Миндаль Канделаки считает настоящим продуктом-сокровищем, в котором есть много полезных элементов. Вместе с инжиром этот продукт является обязательным в рационе звезды долгие годы.
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