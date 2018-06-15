5 продуктов, от которых ты толстеешь

Обладая знаниями о тех продуктах, которые способствуют появлению лишнего веса, легко придерживать себя в хорошей форме. Проблема в том, что многие опасные с точки зрения диетологии продукты маскируются под вполне безобидные и даже обретают славу полезных. Эти пять продуктов заставляют людей становиться толстыми, от них нужно отказаться прямо с сегодняшнего дня.

Сухие завтраки

Реклама говорит о том, что сухой завтрак — это самый здоровый способ начать свой день. К сожалению это не соответствует действительности. В тех сухих завтраках, которые продают в магазинах содержится очень мало белка и много сахара. Такое сочетание приводит к полному провалу с энергетической точки зрения, процессы переработки питания в энергию начинают работать неправильно с самого утра, человек набирает лишний вес.

Лучший завтрак будет содержать много белка, к примеру, как в яйцах или рыбе. Белковый завтрак даст много правильной энергии, которая будет постепенно высвобождаться в течение нескольких часов. Белок должен присутствовать в каждом приеме пищи, он позволяет оставаться сытым и терять лишние килограммы.

Фруктовые коктейли

Фрукты ассоциируются с витаминами и безграничной пользой, поэтому никто не догадывается о том, что они могут быть вредными. Фрукты — это хорошо, но в них содержится слишком много сахара и калорий, практически отсутствует белок. Для того, чтобы фрукты были полезными, их нужно употреблять в исходном виде, не в соках или коктейлях. Фруктовый сок или коктейль без мякоти вызовет мгновенный подъем сахара в крови до очень высокого уровня, затем последует такое же резкое падение сахара и человек вновь почувствует себя голодным.

Приготовленный дома смузи с большим количеством мякоти принесет определенную пользу, но этого нельзя сказать о коктейлях из магазина, промышленная обработка уничтожает все витамины и минералы. Для сохранения продуктов в виде коктейля используются консерванты, что тоже не приносит пользы.

Хорошим дополнением к белковому приему пищи станет овощной смузи домашнего приготовления, в этом напитке будет мало калорий и сахара.

Обезжиренные продукты

Популяризация здорового образа жизни и правильного питания иногда играет с людьми злую шутку, к примеру, заставляет верить в то, что все жиры — это вредно. На самом деле употребление жиров не делает человека толстым, напротив, отказ от жиров мешает похудеть и негативно влияет на работу головного мозга. Даже насыщенные жиры, к которым принято относиться негативно, необходимы для здоровья организма.

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Обезжиренные продукты не только не приносят пользы, они несут в себе вред. После удаления из продукта жира, он становится безвкусным, для исправления ситуации производитель добавляет больше сахара. Увеличение употребления сахара не соответствует ни одной из диет, как и правильному питанию. Именно по такой схеме желающие похудеть люди набирают все больше лишнего веса.

«Здоровые» десерты

3доворое питание и диеты не должны лишать человека возможности изредка порадовать себя десертом. Но успешность похудения зависит от правильного выбора десерта, главным из критериев будет калорийности продукта. Даже самый полезный продукт не позволит похудеть, если в нем будет содержаться слишком много калорий. В магазинах представлено слишком много десертов, которые носят название здоровых и полезных, но полностью этому не соответствуют. Не нужно доверять надписям на упаковках, следует провести самостоятельный анализ пищевой и энергетической ценности продукта, только после этого можно сделать объективные выводы.

Орехи

Относятся к упомянутым выше полезным продуктам с высочайшей энергетической ценностью. Орехи можно есть в качестве самостоятельной закуски или добавлять в блюда, в любом случае они поглощаются незаметно, не оставляют возможности контролировать количество поступивших калорий. Небольшая горсть орехов может быть съедена за несколько минут, вместе с ней в организм поступит более двух сотен калорий.

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