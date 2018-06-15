Почему на Руси так полюбили анисовую водку

Анисовая водка по праву считалась одним из лучших алкогольных напитков на Руси. Ее употребляли даже монархи. Например, Иван Грозный и Петр I всегда ее нахваливали. Почему же эта водка стала у нас такой популярной?

Что такое анис?

Анис — это травянистое растение, относящееся к семейству зонтичных. Из его плодов получают пряность, которую используют в кулинарии. Анис широко применяется и в фармакологии, так как оказывает противовоспалительное, антисептическое и обезболивающее действие на организм. Кроме того, он способствует улучшению пищеварительной деятельности и увеличивает секрецию молочной железы.

Чудесные свойства аниса известны с древности. Об этой траве писал еще древнегреческий врач Гиппократ. А вот в России анис стали выращивать в промышленных масштабах только в ХIХ веке.

Анис в России

В нашей стране анис впервые оказался только XVI веке. Несмотря на то что поначалу эта пряность прибывала к нам из Китая, стоила она относительно недорого. Поэтому хозяйки тут же принялись добавлять анис во многие блюда, например, в выпечку: пряники и коврижки. Готовили с применением аниса и старинный русский напиток из меда — сбитень.

Вскоре после того как анис появился в России, его стали заменять другим растением из того же семейства зонтичных, которое получило народное название «русский анис». И пусть «русский анис» не отличался такой же богатой вкусовой палитрой, как китайский, зато стоил намного дешевле. [С-BLOCK]

Достоинства анисовой водки

Благодаря анису спиртной напиток приобретает приятный аромат и пикантный вкус. Кроме того, в связи с тем, что анис имеет свойство улучшать пищеварение, водка из него возбуждает аппетит. А когда человек голоден, любое блюдо кажется ему вкусным, и сам процесс принятия пищи доставляет огромное удовольствие. Именно поэтому этот алкогольный напиток долгое время был традиционным во время трапезы.