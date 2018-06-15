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Почему на Руси так полюбили анисовую водку
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Почему на Руси так полюбили анисовую водку 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Анисовая водка по праву считалась одним из лучших алкогольных напитков на Руси. Ее употребляли даже монархи. Например, Иван Грозный и Петр I всегда ее нахваливали. Почему же эта водка стала у нас такой популярной?
Что такое анис?
Анис — это травянистое растение, относящееся к семейству зонтичных. Из его плодов получают пряность, которую используют в кулинарии. Анис широко применяется и в фармакологии, так как оказывает противовоспалительное, антисептическое и обезболивающее действие на организм. Кроме того, он способствует улучшению пищеварительной деятельности и увеличивает секрецию молочной железы.
Чудесные свойства аниса известны с древности. Об этой траве писал еще древнегреческий врач Гиппократ. А вот в России анис стали выращивать в промышленных масштабах только в ХIХ веке.
Анис в России
В нашей стране анис впервые оказался только XVI веке. Несмотря на то что поначалу эта пряность прибывала к нам из Китая, стоила она относительно недорого. Поэтому хозяйки тут же принялись добавлять анис во многие блюда, например, в выпечку: пряники и коврижки. Готовили с применением аниса и старинный русский напиток из меда — сбитень.
Вскоре после того как анис появился в России, его стали заменять другим растением из того же семейства зонтичных, которое получило народное название «русский анис». И пусть «русский анис» не отличался такой же богатой вкусовой палитрой, как китайский, зато стоил намного дешевле. [С-BLOCK]
Достоинства анисовой водки
Благодаря анису спиртной напиток приобретает приятный аромат и пикантный вкус. Кроме того, в связи с тем, что анис имеет свойство улучшать пищеварение, водка из него возбуждает аппетит. А когда человек голоден, любое блюдо кажется ему вкусным, и сам процесс принятия пищи доставляет огромное удовольствие. Именно поэтому этот алкогольный напиток долгое время был традиционным во время трапезы.
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