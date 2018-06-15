Масляный сервис Toyota — ваш идеальный выбор

Масляный сервис Toyota — это специальная услуга для автомобилей старше 3-х лет, сочетающая в себе высокое качество обслуживания у официального дилера и доступную цену за весь комплекс услуг. В стоимость уже включены оригинальные комплектующие и масло, полностью подходящие автомобилям Toyota, и все работы профессиональных сотрудников дилерского центра.

Масляный сервис Toyota — ваш идеальный выбор, если:

Вашему автомобилю более трёх лет, и вы хотите сменить масло в двигателе. Вы хотите сохранить двигатель своего автомобиля в идеальном состоянии на долгое время.

Преимущества масляного сервиса Toyota

Доступная цена. Гарантия и качество официального сервиса. Только оригинальные запасные части и масла. Безупречная работа и увеличение срока службы двигателя.

Минимальный обязательный набор запчастей и услуг в рамках масляного сервиса:

Оригинальное моторное масло Toyota. Оригинальный масляный фильтр Toyota. Прокладка сливной пробки. Работы по замене масла и масляного фильтра.

Воспользуйтесь услугой «Масляный сервис Тойота» и оцените качество и преимущества обслуживания официального сервиса Тойота.

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Узнайте все подробности специального предложения, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14 Тойота Центр Волгоградский

Официальный дилер Toyota

Москва, Остаповский проезд вл. 4 www.rolf-volgogradskiy.ru