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Масляный сервис Toyota — ваш идеальный выбор
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Масляный сервис Toyota — ваш идеальный выбор 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Масляный сервис Toyota — это специальная услуга для автомобилей старше 3-х лет, сочетающая в себе высокое качество обслуживания у официального дилера и доступную цену за весь комплекс услуг. В стоимость уже включены оригинальные комплектующие и масло, полностью подходящие автомобилям Toyota, и все работы профессиональных сотрудников дилерского центра.
Масляный сервис Toyota — ваш идеальный выбор, если:
Вашему автомобилю более трёх лет, и вы хотите сменить масло в двигателе. Вы хотите сохранить двигатель своего автомобиля в идеальном состоянии на долгое время.
Преимущества масляного сервиса Toyota
Доступная цена. Гарантия и качество официального сервиса. Только оригинальные запасные части и масла. Безупречная работа и увеличение срока службы двигателя.
Минимальный обязательный набор запчастей и услуг в рамках масляного сервиса:
Оригинальное моторное масло Toyota. Оригинальный масляный фильтр Toyota. Прокладка сливной пробки. Работы по замене масла и масляного фильтра.
Воспользуйтесь услугой «Масляный сервис Тойота» и оцените качество и преимущества обслуживания официального сервиса Тойота.
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Узнайте все подробности специального предложения, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14  Тойота Центр Волгоградский
Официальный дилер Toyota
Москва, Остаповский проезд вл. 4  www.rolf-volgogradskiy.ru
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