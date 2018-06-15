Саратовцам предложили купить арбузное масло на ярмарке

В Саратове 16 июня пройдут традиционные сельскохозяйственные «выходные» ярмарки.

Как сообщили в областном министерстве сельского хозяйства, популярные среди населения сезонные распродажи сельхозпродуктов по доступным ценам, стартуют в 8.00.

И вплоть до 16.00 торговля будет вестись на профильном рынке в поселке Юбилейный, а также на торговой площадке в Заводском районе на пересечении Пензенской и Томской. Не затихает по субботам торговля и у рынка «Комсомольский».

Граждане смогут купить у местных фермеров недорогую молочную и овощную продукцию, мясо и яйца, о, птица, хлеб, макароны и печенье с конфетами, всевозможную рыбу, растительное масло и местный мед.

А в Юбилейном рынке можно будет найти даже арбузное масло.