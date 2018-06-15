Почему в РПЦ в таинствах используют только кагор

Причины, по которым православные христиане используют для причастия красное вино следует искать в Евангелии, где Христос сам сравнивал себя в виноградной лозой, а Бога-Отца — с виноградарем. «Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой — Виноградарь» (Ин. 15:1).

Первое чудо, которое Христос совершил в Кане на свадебном пиру — это превращение обычной воды в превосходное вино. Он же установил и само Таинство Причастия на Тайной Вечере, обмакнув хлеб в вино и дав отведать каждому из апостолов.

Христос пил кагор?

Узнать какое именно вино пил Христос с апостолами на Вечере сейчас невозможно, но известно, что традиции виноделия в Иудее были древними. Богослов из Сан-Франциско, Дэниэл Кендалл, и ученый-антрополог Патрик МакГоверн из Пенсильванского университета считают, что в древности евреи, в отличие от своих соседей, пили довольно крепкие, концентрированные и сладкие вина.

В Ветхом Завете есть строки, в которых столица Иудеи сравнивается в блудницею: «Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою» (книга Исайи.1:22), что говорит о том, что иудеи не разбавляли вино. Очень часто в библейские времена в него добавляли травы, сухофрукты, мёд, специи и даже смолу, чтобы оно дольше хранилось. В 2013 году возле Нахарии были найдены остатки вина, смешанного с мёдом, кедром, мятой, смолой и корицей. Известен случай, когда в одном из древних городов Израиля был найден сосуд с надписью, что в нем хранилось вино, сделанное из черного изюма. Это значит, что вино было не только концентрированным, но и весьма сладким и темным по цвету, то есть очень похожим на современный кагор.

Зная все это, легко себе представить то темное, ароматное, напитанное южным солнцем, густое, темное вино, в которое Христос погрузил хлеб, говоря при этом: «..сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лк. 22:20).

Поэтому вполне закономерно, что православные христиане причащаются красным, сладким вином. В некоторых других христианских церквях это считают необязательным и причащают в том числе и светлым сухим вином.

Для России — только кагор!

После крещения Руси Владимиром дорогое вино для церковных нужд завозилось из других стран, сначала из Византии, затем — из Франции, из Италии и даже из Испании. В первый раз о кагоре, как о вине причастия, русские летописи пишут уже в XIII веке, а название происходит от названия французского местечка Kahor, где в средние века на берегу реки производились самые дорогие вина. Решение Собора 1551 года предписывало употреблять для церковного таинства итальянское «фряжское» вино.

Поскольку в стране отсутствовало оперативное транспортное сообщение и приходилось преодолевать огромные расстояния, часто возникали проблемы с хранением сухих европейских вин. — они скисали, превращаясь в уксус. Поэтому, предпочтение было отдано винам с более высоким содержанием спирта — креплёным, т.к они без проблем выдерживали длительную транспортировку.

Только в начале XVII века на юг России была завезена виноградная лоза из Закавказья. Русские монахи начали ее выращивать, собирать виноград и делать свое вино. Известно, что русский кагор настолько понравился знати, что уже 1613 году царь Михаил Федорович приказал поставлять его к царскому столу, ведь такое вино употреблялось не только для Евхаристии, но и подавалось по праздникам.

Именно с XVII века кагор распространился по Руси как вино, тесно связанное с церковными таинствами, и поставлялся во все храмы и монастыри. Разумеется, от европейского вина русский кагор отличался как сортом винограда (в России его делали из сортов Саперави и Каберне), так и технологией приготовления.

Для Таинств нужен «правильный» кагор

С 1699 года в Служебниках священников стало печататься так называемое «Известие поучительное», описывающее должное приготовление священника в различным видам богослужения. В нём совершенно точно описывается, какое именно вино пригодно для Евхаристии: оно обязательно должно быть виноградным, неразбавленным, без добавок, иметь чистый, ясный вкус и быть «к питию приемное»; испорченное, скисшее или мутное вино к причастию было не годно.

Однако в тяжелые времена церкви случалось и отступать от правила причащать православных христиан хлебом и вином — бывало, что вина просто не было. Например священномученик патриарх Ермоген в Смутное время разрешил совершать Евхаристию вишневым соком. В революционную разруху ради решения этого вопроса были специально созваны заседания Отдела о Богослужении и Совет епископов, которые разрешили в исключительных случаях при отсутствии вина совершать Евхаристию «на некоторых ягодных соках». Это решение пригодилось во время блокады Ленинграда, когда службы в храмах велись каждый день, и вместо вина прихожан причащали жидким клюквенным морсом, а просфоры делались из пайков священников.

Кагор бывает разный

Параллельно с использованием российского вина на Русь продолжали завозить и европейские вина. И примерно к XIX веку в стране сложилось преставление о кагоре, как об исключительно церковном вине, которое употребляли для таинств, праздничных застолий и даже для лечения разных болезней.

Сейчас кагор в РФ производят из винограда сортов Саперави и Каберне-Совиньон, а также Мальбек и Морастель. Содержание сахара в ягодах винограда должно быть на уровне 22–25%. У каждого производителя — свои секреты, своя рецептура, например, на Кавказе давленый виноград выдерживают в тепле сутки, чтобы аромат ягод полностью передался будущему вину, а в Крыму к виноградной мезге примешивают особое виноградное бренди и только потом выдерживают до готовности.

Если верить прихожанам, сейчас московские храмы предпочитают использовать для причастия испанский кагор Altra Terra, в Сибири любят «Маcсандру» и «Фанагорию», а лучшим кагором считается греческий Nama Byzantino — именно его поставляют в афонские монастыри и в Иерусалим.