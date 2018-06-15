Ягоды жимолости полезны для иммунной системы

Ягодный сезон — настоящее раздолье для кулинаров. И одним из наиболее интересных и необычных ингредиентов многих блюд русской кухни является жимолость.

Корреспондент «ВМ» выяснила, в каком виде лучше употреблять необычную ягоду и в чем ее польза для организма.

Активно использовать жимолость в кулинарии начали два-три года назад.

–С развитием русской кухни стали поднимать старые книги, ездить по деревням, советоваться с настоящими бабушками, — рассказал «ВМ» член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков. — После этого жимолость начали культивировать и использовать в кулинарии.

По словам эксперта, по своим свойствам жимолость очень полезна и для иммунной системы, и по микровитаминному составу.

–Однако ягода быстро портится и требует трепетного обращения, — утверждает Криков. — Желательно употреблять ее в этот же день, скажем так, прямо с куста. Если жимолость заморозить, она потеряет свои вкусовые качества. Причем это касается и шоковой заморозки.

В ресторанах, по словам повара, жимолость подают либо в составе фруктовой тарелки, либо в качестве сорбетов и мороженого. Однако блюда из нее можно приготовить и в домашних условиях.

ТОП-3 РЕЦЕПТА С ЖИМОЛОСТЬЮ

Мусс из жимолости

Ингредиенты:

· 1 стакан жимолости

· 500 миллилитра воды

· 0,5 стакана сахара

· 3-4 столовые ложки манной крупы

Рецепт: Ягоды необходимо растолочь и выжать из них сок. Полученная масса заливается водой и варится в течение пяти минут. Отвар процеживается, в него добавляется сахар и манка. Ягодный мусс варится до консистенции очень густой каши, охлаждается и взбивается миксером в густую пену вместе с отцеженным соком.

Варенье из жимолости

Ингредиенты:

· 1 килограмм ягод жимолости

· 800 грамм — 1 килограмм сахара

· 200 миллилитров воды

Рецепт: По стандартным процедурам готовится сироп из воды и сахара и варится в течение 10 минут. В кипящую массу добавляются ягоды, доводятся до кипения и варятся еще 5 минут. Готовое варенье разливается в стерилизованные банки.

Чизкейк с жимолостью

Ингредиенты:

· 200 грамм печенья

· 100 грамм сливочного масла

· 500 грамм маскарпоне

· 200 грамм сметаны 15 процентов

· 150 грамм коричневого сахара

· 200 грамм жимолости

· 3 куриных яйца

Рецепт: Печенье измельчается в блендере и смешивается с растопленным на сковородке маслом. Масса выкладывается в форму, утрамбовывается и запекается в духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Жимолость засыпается сахаром и варится 5 минут при непрерывном помешивании. Отдельно с сахаром взбивается маскарпоне, в массу постепенно добавляется сметана и яйца. В форму с основой выкладывается заливка, сверху — сваренная с сахаром жимолость. Чизкейк выпекается в духовке 60 минут при температуре 160 градусов, после чего остужается в холодильнике.