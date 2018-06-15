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С лучком и майонезом: мэр Ярославля поделился любимым рецептом картошки
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С лучком и майонезом: мэр Ярославля поделился любимым рецептом картошки 

76.ru 46 минут назад
Фото: 76.ru
Этим летом в Ярославле вновь пройдёт самый вкусный фестиваль «Пир на Волге». 18 августа на Стрелке будут угощать своими произведениями шеф-повара, и всё вокруг будет утопать в ароматах стритфуда.
Организаторы пира решили поделиться рецептами известных людей, которые в день фестиваля будут участвовать в кулинарных поединках. О своём любимом блюде рассказал и мэр Ярославля Владимир Слепцов. Рецепт у градоначальника получился мужской и сытный.
«Картошка под шубой» от Владимира Слепцова
— Обжариваем мясо, добавляем специи, лук нарезанный, сверху картофель, нарезанный слайсами, соль по вкусу. Сверху трем сыр и смазать майонезом, — рассказал организаторам фестиваля мэр Владимир Слепцов. — Выпекать в духовке 40 минут при 180 градусах.
Кстати, в день фестиваля на Волге устроят кулинарные круизы на теплоходе.
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