С лучком и майонезом: мэр Ярославля поделился любимым рецептом картошки

Этим летом в Ярославле вновь пройдёт самый вкусный фестиваль «Пир на Волге». 18 августа на Стрелке будут угощать своими произведениями шеф-повара, и всё вокруг будет утопать в ароматах стритфуда.

Организаторы пира решили поделиться рецептами известных людей, которые в день фестиваля будут участвовать в кулинарных поединках. О своём любимом блюде рассказал и мэр Ярославля Владимир Слепцов . Рецепт у градоначальника получился мужской и сытный.

«Картошка под шубой» от Владимира Слепцова

— Обжариваем мясо, добавляем специи, лук нарезанный, сверху картофель, нарезанный слайсами, соль по вкусу. Сверху трем сыр и смазать майонезом, — рассказал организаторам фестиваля мэр Владимир Слепцов. — Выпекать в духовке 40 минут при 180 градусах.

Кстати, в день фестиваля на Волге устроят кулинарные круизы на теплоходе.