Лучшие жиры в твоем питании

Если насыщенные жиры обладают неоднозначным действием на организм человека, то польза ненасыщенных неоспорима. Эти продукты с ненасыщенными жирами всегда должны быть на твоей кухне, каждый день нужно употреблять хотя бы один из них. Предлагаем узнать, какие жиры самые полезные, и получить рекомендации по их употреблению.

Оливковое масло

Не является базовым продуктом для приготовления пищи, но делает любое блюдо более вкусным и полезным. Если заправить оливковым маслом свежий салат, то овощи сохранят все свои питательные вещества, с любой другой заправкой часть витаминов будет потеряна. При добавлении небольшого количества масла к супам и отварным овощам блюда обретают более нежную консистенцию.

Оливковое масло не универсально, оно имеет низкую температуру безопасного нагревания, поэтому на нем нельзя жарить. При выборе нужно отдать предпочтение маслу с легким зеленоватым оттенком, оно было приготовлено из более молодых оливок. Свойства оливкового масла теряются при воздействии солнечного света, поэтому его нужно хранить в непрозрачной емкости.

Авокадо

Этот фрукт часто используется в качестве замены сливочного масла, когда люди стремятся ограничить потребление насыщенных жиров в пользу ненасыщенных. Это не только полноценная замена, но разнообразие для привычных блюд, в том числе и для выпечки.

Измельченный блендером до состояния пюре авокадо выступает в качестве полезной замены майонезу для заправки салатов и дополнения закусок.

В авокадо очень много антиоксидантов, чтобы получить максимальную пользу, нужно выбирать плод с гладкой кожицей и равномерным окрасом. Степень спелости фрукта определяется по цвету, темно-зеленые плоды нужно съесть в ближайшие сутки, а более светлые могут храниться при комнатной температуре от трех до пяти суток.

Орехи

Во всех орехах присутствует много жиров, но лидерами являются фисташки и орехи, их употребление не только восполняет потребность в жирах, но и снижает уровень плохого холестерина в крови. Помимо жиров в орехах содержится много белка, они отличаются высокой энергетической ценностью, поэтому должны с осторожностью употребляться людьми со склонностями к лишнему весу.

Неправильное хранение делает орехи горькими, любое масло становится прогорклым, если испортится. Как и масла, орехи нужно хранить в герметичной непрозрачной емкости при комнатной или прохладной температуре окружающей среды.

Блок похожие статьи

Морепродукты

Как животные продукты, морская рыба и морепродукты содержат очень много белка, но при этом жиры в них будут полезными. Если злоупотребление жирным мясом провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы, то жирная рыба оказывает профилактику этих болезней. Морепродукты богаты на жирные кислоты омега-3, они помогают организму поддерживать брови в чистом состоянии.

Отдавать предпочтение нужно не филе, а цельной рыбе, тогда ты получишь продукт более высокого качества. Чешуя на рыбе должна быть плотной и блестящей, глаза — выпуклыми и прозрачными. Ни в коем случае нельзя покупать рыбу с мутными глазами, она хранилась уже много дней и успела испортиться.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Продукты против жира на животе и воспалений

Как научиться готовить полезную еду?

Как питаться для увеличения ягодиц?