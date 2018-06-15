Узбеки готовы увеличить поставки на Южный Урал овощей и фруктов

По итогам Дней Челябинской области в республике Узбекистан достигнута договорённость об увеличении поставок на Южный Урал овощей и фруктов, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В регион уже поступила первая партия — 20 тонн черешни. В ближайшее время на юЖный Урал также привезут абрикосы, персики и нектарины из Узбекистана. До конца 2018 года планируется увеличить объём поставок до 3 тысяч тонн в месяц. Подчеркивается, что это свежая и экологически чистая продукция.

Взамен наша область будет поставлять в Узбекистан крупы, яйца, мясо цыплят бройлеров и подсолнечное масло.