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Узбеки готовы увеличить поставки на Южный Урал овощей и фруктов
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Узбеки готовы увеличить поставки на Южный Урал овощей и фруктов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
По итогам Дней Челябинской области в республике Узбекистан достигнута договорённость об увеличении поставок на Южный Урал овощей и фруктов, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
В регион уже поступила первая партия — 20 тонн черешни. В ближайшее время на юЖный Урал также привезут абрикосы, персики и нектарины из Узбекистана. До конца 2018 года планируется увеличить объём поставок до 3 тысяч тонн в месяц. Подчеркивается, что это свежая и экологически чистая продукция.
Взамен наша область будет поставлять в Узбекистан крупы, яйца, мясо цыплят бройлеров и подсолнечное масло.
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