Челлендж BeautyHack (Часть 4): как накачать мышцы за месяц?

Редактор BeautyHack Наталия Капица и тренер Юлия Погоцкая (@julymaevskaya) почти на финишной прямой. Подробный дневник питания и видео домашней тренировки за неделю до окончания эксперимента.

«Это неделя прошла под эгидой гастрономической «вакханалии» и нехваткой времени на посещение зала. Написание диплома и поездка к родителям внесли свои коррективы в спортивное расписание. Кроме того, Юля — мой тренер, улетела отдыхать от желающих заполучить кубики к пляжному сезону на Кипр. По возможности я старалась соблюдать режим питания. Получалось это не всегда — позволяла себе сладкое и жирное. Существуют на свете люди, которые могут просто взять и отказаться от маминого борща? Вот и я не смогла. На весе это не сказалось никак — цифра осталась прежней. Это полностью подтверждает теорию моего тренера: когда ешь 70% чистой еды можно позволят себе 30% «вредностей». Перед отлетом Юля оставила для меня «домашнее задание». Заставить себя его выполнять было сложно — всегда находились «серьезные» причины, чтобы этого не делать. Борьба с ленью не всегда заканчивалась в мою пользу — тренировок было всего две. Но у меня впереди еще выходные — время «покаяться» за слойки с вишней еще есть».

Питание

Понедельник

Завтрак: смузи на кокосовом молоке с кешью, клубникой, бананом и черешней Перекус: сэндвич с творожным сыром, свежими помидорами и базиликом Обед: суп-пюре из курицы, брокколи, спаржевой фасоли и шампиньонов с ржаным хлебом Ужин: речная форель + цукини

Вторник

Завтрак: гречневая каша +свежие овощи +вареное яйцо Перекус: клубничный сорбет без сахара с мятой Обед: филе индейки с грибами + бурый рис + овощной салат Ужин: салат с творожным сыром + яйцом и куриной грудкой на гриле

Среда

Завтрак: овсяная каша на пшеничном молоке с ягодами и орехами Перекус: омлет с овощами Обед: паста с морепродуктами Ужин: кальмары, фаршированные овощами

Четверг

Завтрак: льняная каша с бананом Перекус: яблоко, запеченое с орехами и медом Обед: куриная грудка на овощной подушке + гречка Ужин: рыбные котлеты + тушеные овощи

Пятница

Завтрак: омлет с овощами и грибами Перекус: творог с клубникой Обед: булгур с овощами + форель на гриле Ужин: теплый салат с цукини, баклажанами, помидорами и куриной грудкой и перепелиными яйцами

Совет! Перед тем, как съесть что-то сладкое или вредное, выпейте стакан воды с лимоном — так больше шансов ограничиться куском торта, а не тремя. Если тяга к сладкому становится невыносимой, я немного увеличиваю количество углеводов в рационе — помогает.

Челлендж BeautyHack: как накачать мышцы за месяц? Часть 3.

Челлендж BeautyHack: как накачать мышцы за месяц? Часть 2.

Челлендж BeautyHack: как накачать мышцы за месяц? Часть 1.