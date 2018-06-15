10 продуктов, которые нельзя есть в отпуске

Врач-диетолог Оксана Матиюк (@oksana_matiyuk) — о том, чем опасны пакетированные соки, сухие завтраки с молоком, диетические напитки без сахара и чем их заменить.

Пакетированные соки

Соки — очень «коварный» продукт не только в отпуске. Во-первых, даже в свежевыжатых много сахара — вредно для фигуры. Во-вторых, в соках много кислот — противопоказаны при заболеваниях ЖКТ. Напитки из пакетов вообще не имеют ничего общего с понятием «ЗОЖ». Пакетированные соки — кладезь сахара, органических кислот, стабилизаторов, ароматизаторов и красителей. По «вредности» они легко могут составить конкуренцию газированным сладким напитком. Вместо соков пейте «детокс-воду», настоянную на натуральных ягодах, фруктах и травах.

Сухие завтраки с молоком

Даже те, на которых есть пометка «низкокалорийные», — кладезь глютена (подробнее о нем мы рассказывали здесь), чрезмерное употребление которого оказывает раздражающее действие на слизистые пищеварительного тракта, и сахара, о вреде которого говорить не приходится. Сухие завтраки — высокоуглеводный продукт и «пустые» калории. После них вы снова очень быстро захотите есть. Лучше отдайте предпочтение граноле с орехами и сухофруктами, смешав ее с натуральным йогуртом.

Белый шоколад

Само название этого продукта — маркетинговый ход. От шоколада у него только название. Полезного какао в нем меньше 35%, зато красителей и других «прелестей» — оставшиеся 65%. Знайте, в одной плитке белого шоколада — 24 ложки сахара. Сегодня в каждом магазине можно найти вкусные фруктовые батончики — попробуйте, вам понравятся.

«Диетические» газированные напитки без сахара

В ответ на поступление сахара организм вырабатывает инсулин. Если в мозг поступил сигнал «сладко», этот механизм все равно сработает. То есть, инсулин вырабатывается и на сахарозаменители. Получается, что уровень гормона в крови повысился, а поглощать ему нечего. Это губительно для организма — есть риск заработать сахарный диабет. Компоты и морсы гораздо полезнее и вкуснее.

Сдобная выпечка

Отказаться от нее в отпуске — сложно, но нужно. Сдобная выпечка — углеводная «бомба», в которой вообще нет ничего полезного. Это чистые калории, которые вы не потратите, а привезете с собой обратно на боках и попе. Привет, целлюлит!

Крекеры, соленое крендели-бретцели

Крекеры очень легкие — чтобы съесть 100 г, нужно жевать, не переставая. Многие думают, что от них не поправляешься, и постоянно держат под рукой, на случай, если настигнет острое чувство голода. В отпуске некоторые берут это «удовольствие» с собой на пляж, не контролируя количество съеденного. В 10 крекерах около 300 ккал. Я уже не говорю о том, что они содержат огромное количество соли и сахара.

Картофель-фри Его часто предлагают в отелях в качестве гарнира. Но даже не смотрите в его сторону, если следите за весом и питанием: в маленькой порции — 500 ккал. Еще нужны аргументы? Овощи на гриле — здоровая альтернатива «фри» (пусть даже среди них и будет картофель).

Рыбные палочки

Как и в случае с шоколадом, от рыбы в них только название. Я бы назвала их «мусором» в панировке. Их производят из рыбных отходов, щедро сдабривая красителями, консервантами, усилителями вкуса. Под красивым названием скрываются трансжиры в чистом виде.

Ветчина

Ветчина, колбаса и иже с ними — это не белок, как многие пытаются сами себя успокоить. В двух кружочках среднего размера любимой «докторской» содержится суточная доза натрия и фосфатов, переизбыток которых — причина образования камней в почках. Выбирайте только «чистые» продукты, состав которых предельно понятен.

Чипсы и снеки

Нельзя ни под каким соусом, даже в подаче «кукурузные с авокадо». В них очень много трансжиров, которые откладываются на сосудистых стенках, нарушая кровообращение. Химические добавки могут вызвать аллергию и привести к другим неприятным последствиям.