Естественные пути ускорения метаболизма

Жировые отложения — это не просто эстетическая проблема, лишний вес провоцирует повышения артериального давления, диабет, сердечные приступы, инсульты и другие опасные заболевания. Внутренний висцеральный жир окружает органы, нарушает гормональный баланс в организме, дестабилизирует уровень сахара в крови, повышает риск образования тромбов. Для уменьшения содержания жира в организме нужно работать над ускорением обмена веществ. Эти простые советы помогут похудеть без лишних усилий и укрепить здоровье.

Избегать контейнеров и бутылок с BPA Бисфенол А — это соединение, которое можно обнаружить в составе пищевых контейнеров и других пластиковых емкостей. Это соединение имеет свойство накапливаться в теле человека, особенно когда оно пребывает в тесном контакте с продуктами питания. Исследования Американской Медицинской Ассоциации показали, что у людей с избыточным весом в организме наблюдается повышенная концентрация BPA, вещество замедляет обменные процессы.

Употреблять пищу с фолатами

Производные фолиевой кислоты, которые кратко называют фолатами, защищают организм от токсинов, способствуют их выведению и ускорению метаболизма. Получить фолаты можно из арахиса, спаржи, чечевицы, сои, авокадо, грецкого ореха, кунжута и других продуктов с высоким содержанием фолиевой кислоты. Помимо прочих полезных свойств фолаты обладают свойством оказывать профилактику онкологических заболеваний.

Есть больше крестоцветных овощей

В них содержатся упомянутые выше фолаты, а также очень много клетчатки, что способствует естественному похудению и стабилизации результата. Ежедневное употребление белокочанной, брюссельской, цветной капусты и брокколи защищает от ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Отказаться от сильно зажаренного мяса

Мясные продукты с сильно зажаренной корочкой могут казаться аппетитными, но все они содержат опасное соединение нитрозамин. Это вещество мешает похудеть, более того, оно является канцерогеном.

Такими опасными свойствами обладает любое сильно зажаренное мясо, в том числе и приготовленное на гриле.

Заменить лимонады на воду

Лимонады являются распространенными причинами появления лишнего веса, в них содержится слишком много сахаров и калорий. Организм не успевает расходовать такое количество энергии, употребление сладких газированных напитков вызывает появления лишнего веса и проблемы с метаболизмом. Это не самое опасное последствие от употребления лимонадов, они наносят урон пищеварительной и эндокринной системе, поэтому будет безопаснее сделать своим любимым напитком воду или чай.

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Завтракать

Для того, чтобы эффективно сжигать калории в течение целого дня, тело должно запустить свой метаболизм с самого утра. Даже при наличии большого количества лишнего веса отказаться от завтрака будет большой ошибкой. После ужина и до обеда пройдет слишком много времени, тело уйдет в режим сбережения энергии и не будет позволять расходоваться жировым отложениям, защищая их, как стратегические запасы.

Полюбить йогурт

Натуральный йогурт содержит много кальция, самой полезной разновидностью для ускорения метаболизма будет греческий йогурт, он лидирует по содержанию белка. Для того, чтобы усвоить белок, организму потребуется много времени, в течение этого времени тело будет постепенно получать необходимую ему энергию, белковые продукты поддерживают метаболизм.

Пить зеленый чай и кофе

Зеленый чай обладает многочисленными полезными свойствами для здоровья, в том числе и для ускорения метаболизма. В нем присутствуют катехины, способствующие ускорению обменных процессов. Польза от употребления кофе заключается в содержании кофеина, он увеличивает частоту сердечных сокращений, заставляя организм сжигать больше калорий.

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