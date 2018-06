Дешево и действенно: 7 отличных кремов для лица и тела дешевле 500 рублей

Можно ли быть красивой и ухоженной и не тратить на это миллионы? Можно, утверждаем мы! И в доказательство предлагаем подборку классных кремов для лица и тело, каждый из которых стоит не дороже 500 рублей. Попробуйте — вам точно понравится!Крем для лица Natural glow Fairness cream, Himalaya herbals

Увлажнение на целый день и отличная основа для макияжа. А еще — помощь в выравнивании цвета лица. И все это — за 200 рублей. Молочко для тела с пантенолом, EVO Во-первых, это прекрасное средство поможет при любых повреждениях кожи, от солнечных ожогов до сухости или раздражения из-за контакта с агрессивной средой. Во-вторых, это молочко можно использовать в качестве средства для сухой и поврежденной кожи ног — мозоли, шелушение и другие проблемы исчезают быстро и надолго. Отдельный плюс — молочной не пачкает одежду и не оставляет на коже жирную пленку. Всего 180 рублей. Крем Boro Plus, Himani

Питающее, увлажняющее и восстанавливающее средство. Подходит для масок для лица (питает кожу), использования в качестве увлажняющего крема или основы под макияж и даже крема после бритья для мужчин. А еще — справляется с микроповреждениями кожи — и всего за 160 рублей. Крем «Женьшеневый», «Невская косметика»

Не просто увлажнение и защита: в состав крема входит экстракт эхиноцеи — натуральный anti-age компонент, который борется с возрастными изменениями кожи. А масло карите, оливковое масло, витамин Е и экстракт женьшеня поддерживают баланс влажности, защищают и тонизируют кожу. И все это счастье — всего за 50 рублей. Увлажняющий гиалуроновый крем, Libre Derm

Гиалуроновая кислота, которая входит в состав крема, стимулирует выработку коллагена и эластина для поддержания молодости, укрепляет каркас кожи и питает ее глубокие слои. Второй компонент крема, масло рыжика, с помощью полиненасыщенных жирных кислот снимает раздражение, успокаивает и смягчает кожу. Стоимость крема — 400 рублей. Питательный дневной крем, Nivea

В основе действия этого крема — стимулирование аквопоринов, специальных водных каналов, по которым влага перемещается в самых глубоких слоях кожи. За открытие этих каналов американец Питер Агре получил Нобелевскую премию, а специалисты Nivea смогли создать формулу «умного увлажнения», которая стимулирует образование новых аквопоринов, распределяет влагу по всей коже и защищает ее от образования сухих участков. Баночка крема обойдется вам в 200 рублей — немного меньше «нобелевки». Универсальный крем All in One Snail Repair Cream, Mizon

Этот корейский крем на 92% состоит из фильтрата секреции улитки, который восстанавливает эластичность и упругость кожи, улучшает ее тонус, разглаживает мелкие морщинки, делает рельеф кожи гладким и способствует обновлению верхнего слоя кожи. Отличный антивозрастной крем — за 480 рублей.