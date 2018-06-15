Гайморит у взрослых: симптомы и лечение в домашних условиях

ОРВИ и ОРЗ в редких случаях вызывает опасение у большинства людей. При максимальном облегчении состояния лечение прекращается. Не долеченное заболевание повышает риск развития осложнений. Часто развиваются симптомы гайморита у взрослых и лечение фармацевтическими препаратами можно дополнять народными рецептами.

Клинические проявления

Гайморит представляет собой воспалительный процесс, поражающий слизистую носоглотку гайморовых пазух. Результатом является отек, заполнение их полостей жидким содержимым. К лечению гайморита в домашних условиях приступают только после консультаций с врачом.

Клиническая картина гайморита ярко выражена:

дыхание через нос затруднено, голос изменяется;

восприятие запахов и вкусов искажается;

лицо отекает;

повышается температура тела;

боль, локализующаяся в области переносицы и головы;

при нажатии на пазуху отмечаются болезненные ощущения;

из носовых проходов выделяется содержимое зеленого оттенка.

yandex_ad_1 Если у взрослых были обнаружены перечисленные симптомы гайморита нужно сразу обратиться к врачу, который проведет детальное обследование и назначит лечение.

Основы лечения

Воспалительный процесс в гайморовых паузах устраняется без помещения больного в стационар. Лечение симптомов гайморита у взрослых должно быть комплексным и системным. Строгое соблюдение определенного алгоритма действий делает терапию доступной и в домашних условиях.

Организация свободного оттока жидкости, скопившейся в гайморовых паузах — гарантия эффективности лечения. Для этого используют капли сосудосуживающего и противоотечного спектра действия.

Регулярные промывания носовых проходов исключает вероятность развития гнойного процесса. Приступать к ним можно только после того, как устранен отек. Для промывания используют морскую соль, растворенную в воде, отвары лекарственных трав. Количество процедур на день — от 3 до 5.

Для восстановления поврежденной воспалительным процессом слизистой носа назначаются противовоспалительные и антибактериальные капли.

С целью устранения воспаления проводится курс антибиотиков. Конкретный препарат, его дозировку, длительность курса должен назначать исключительно врач.

При гайморите часть жидкости стекает по гортани. Прием муколитиков, отваров из трав, оказывающих отхаркивающий эффект помогает избежать скопления жидкости в легких и бронхах.

Рекомендованные медикаменты

Обеспечение оттока жидкости, увлажнение слизистой — первоначальная задача лечения гайморита в домашних условиях. Лучше всего с ее решением справляются антисептики. Примеры средств, которые назначаются чаще всего:

Диоксидин

Выпускается в ампулах. Оказывает влияние на большую часть патологических микроорганизмов. Не применяется в практике лечения беременных, а также женщин, кормящих грудью.

yandex_ad_2 Мирамистин

Подходит для промывания и закапывания носовых проходов. Несмотря на входящий в состав хлор безопасен для применения в терапии беременных. У некоторых пациентов могут проявляются признаки аллергической реакции.

Фурацилин

Выпускается в форме таблеток, из которых готовится раствор для промывания. Полный курс составляет 5-10 процедур. Следует избегать попадания раствора в носоглотку.

Хлорофиллипт

В каждую ноздрю закапывают 2 капли не более 3 раз в сутки. Курс длится около 2-х недель. Из-за вкусовых качеств закапывание может быть неприятным. В этом случае в носовые проходы закладываются тампоны, смоченные в Хлорофиллипте.

Средства для закапывания носа

Устранение симптомов гайморита у взрослых предполагает и лечение каплями. Курс начинается исключительно после того, как носовые проходы полностью очищены. Обязательные требования для терапии в домашних условиях:

применять можно только сосудосуживающие средства;

терапия не должна длиться дольше семи дней во избежание развития привыкания.

Капли применяются исключительно в острой фазе болезни. Главная цель — облегчить дыхание.

Группу сосудосуживающих препаратов составляют препараты, различающиеся по сроку действия:

короткие — от 4 до 6 часов;

средние — до 8 часов;

длительные — от 10 до 12 часов.

Как показывает практика, наибольшей эффективностью обладают средства, относящиеся ко второй и третьей группе. Например, Галазолин, Адрианол, Називин, Назол.

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Если симптомы гайморита у взрослых вызваны негативным действием бактерий, лечение производится антибиотиками и антисептиками. Наиболее эффективные средства — Протаргол и Изофра. Продолжительность терапии от одной до двух недель. Рекомендованная схема — 1 капля/впрыск от 4 до 6 раз в сутки.

В случаях, когда состояние вызвано вирусом, назначаются препараты соответствующего спектра. Также назначаются универсальные средства. К примеру, Тимоген и Интерферон.

Народные рецепты

Если симптомы гайморита у взрослых выявлены своевременно, допускает и лечение народными средствами как дополнение к основной терапии.

Промывания с использованием домашних растворов

Самостоятельно можно приготовить такие составы:

Соль и прополис

В воде растворить чайную ложку соли и 15 капель прополиса. Полученным раствором промываются носовые проходы не реже трех раз в сутки.

Мед растворяют в воде (пропорции 1 к 1). Полученный состав используют для промывания до 5 раз.

Морская соль

В стакане воды растворить чайную ложку морской соли. Промывают носовые проходы не реже 4 раз. Следует избегать попадания раствора в носоглотку.

Физраствор

В 250 мл воды растворить 0,5 ч. л соли и несколько капель йода, который используется для обеззараживания. Если отмечаются отеки, добавляют 0,5 ч. л соды.

Травяной отвар

Приготовить из любых лекарственных трав. Можно добавить лавровый лист.

Все народные средства рекомендуется дополнять ментоловым маслом, которое наносится на зону вокруг носа, лоб. Средство эффективно при заложенности носа.

При пользовании раствором важно соблюдать технику промывания. Голову наклоняют слегка вперед и немного в сторону. Раствор должен вливаться в верхнюю ноздрю и выливаться в нижнюю. Нельзя поднимать голову сразу поднимать нельзя. Иначе накопившаяся слизь, жидкость попадет обратно в носовую полость.

Домашние капли в нос Не меньше аптечных эффективны и капли для носа домашнего приготовления. Их главное преимущество — низкая вероятность развития аллергической реакции.

Каланхоэ и цикламен

Главные компоненты рецепта способствуют разжижению и дальнейшей эвакуации скопившейся слизи. Для приготовления смешивают в равных пропорциях сок обоих растений, добавляется кипяченая вода. Полученный раствор закапывается по 2-3 капли в каждую ноздрю.

Конский каштан

Соцветия этого дерева давно используются народной медициной для устранения клинической картины гайморита. Потребуется 100 г свежесобранных цветков, из которых отжимают сок. Полученную жидкость разводят физраствором или кипяченой водой. Полученными каплями закапывают нос в течение дня.

Капли на основе каштана не применяются в терапии людей, склонных к носовым кровотечениям. Активные вещества способны усиливать это состояние.

Прополис и масла

Смешение этих двух веществ дает высокий терапевтический результат. Капли готовятся из 40% настойки прополиса, оливкового или облепихового масла. Раствор оказывает комплексное действие. Во-первых, увлажняют слизистую. Во-вторых, нейтрализует патогенные микроорганизмы.

Эвкалипт

Рецепты на основе эвкалипта можно встретить не только в народной, но и традиционной медицине. Эвкалипт часто добавляют в растворы для промывания носовых пазух. Для приготовления капель главный компонент разводится водой (можно заменить зеленым чаем). Для смягчения добавляют настойку прополиса.

Свекольный сок Овощ известен своими очистительными свойствами. Сок закапывают в чистом виде или же разведя медом и водой.

Применение домашних мазей

В домашних условиях для лечения гайморита можно использовать и мази собственного приготовления. Можно приготовить два типа мазей:

Сосудосуживающие. Готовят из ментола, камфоры (количество этих ингредиентов 0,5 г), вазелина (20 г). Камфора и ментол способствуют уменьшению степени отека.

Противовоспалительные. Потребуется мазь Вишневского, сок алоэ, каланхоэ и цикламена. Ингредиенты тщательно перемешивают до получения однородной массы. Обрабатывать нос следует не чаще двух раз в сутки.

Чтобы уменьшить риск появления химического ожога носовые проходы тщательно прочищают до и после процедуры.

Ингаляции

Ингаляции при отсутствии высокой температуры активно используются и в традиционной, и в народной медицине. Сегодня для проведения процедуры используют специальный аппарат — небулайзер.

При гайморите эффективностью обладают травяные ингаляции. Для этого потребуется мята, гвоздика, лавровый лист, соцветия ромашки, шалфея, календулы и листья зверобоя. Когда отвар растений будет готов, его остужают и добавляют эфирные масла (шалфей, пихта, розмарин, эвкалипт).

Примерные объемы компонентов для ингаляций:

мята — 3 ч. л;

подорожник, чистотел, ромашка — 2 ч. л;

тысячелистник — 3 ч. л;

зверобой — 1 ч. л.

Конкретный состав раствора определяется клинической картиной и индивидуальными особенностями. Воды потребуется два стакана. Проваривают не дольше 5 минут.

Массаж

Справиться с неприятными клиническими проявлениями гайморита в домашних условиях помогает массаж. Воздействуя на определенные точки, расположенные на лице, можно активизировать кровообращение, нормализовать обменные процессы. Также улучшается дыхание, проходит головная боль. Массаж не должен использоваться как самостоятельный метод. Он дополняет традиционное и народное лечение.

Массаж выполняется двумя пальцами — средним и указательным. Первое действие — поглаживание, которое постепенно усиливается.