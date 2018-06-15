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Откажись от обезжиренного. Здоровые продукты, которые вам никогда не стоит есть
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Откажись от обезжиренного. Здоровые продукты, которые вам никогда не стоит есть 

Anews 27 минут назад
Фото: Anews
Реклама диктует современному человеку его образ жизни, и имеет сильное влияние на выбор продуктов питания. Существует несколько якобы полезных продуктов, которые на самом деле наносят вред организму, и эксперты советуют напрочь от них отказаться.
Зерновой хлеб
Спрос на хлеб стабильно высокий, но многие современные производители идут на всевозможные ухищрения, чтобы привлечь внимание покупателя именно к своему товару. Маркетологи назвали мультизерновой хлеб намного полезнее обычного, чтобы потребитель обратил свое внимание на него. Однако подобные изделия часто содержат очищенную муку в качестве основного ингредиента, которая состоит исключительно из внутренней части зерна. Такой вариант не является полезным для организма, поэтому стоит отказываться от продуктов с отбеленной или обогащенной мукой в составе. Обезжиренные продукты
Жиры являются полезными для организма в умеренном количестве, а полный отказ от них с целью похудения может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Насыщенные жиры действительно несут вред, но все остальные играют важную роль в функционировании организма. Практически все обезжиренные молочные продукты содержат большое количество сахара, которым производитель компенсирует вкус продукта, утерянный из-за нехватки жира. Фруктовые соки
Многие покупатели считают, что натуральные фруктовые соки намного полезнее газировки, однако это не так. В подавляющем большинстве случаев такие соки готовят из сырья, обогащенного большим количеством сахара, а также производители не отказываются от красителей, консервантов и усилителей вкуса в соках, которые позиционируются как на 100% натуральные. Белковые батончики
В секциях спортивного питания всегда находится масса якобы здоровых продуктов, например, протеиновых батончиков или коктейлей. Однако многие из них содержат сахар или искусственные подсластители, которые тоже негативно влияют на здоровье человека.]]>
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