Как приготовить правильную овсянку

Англичане говорят: «Наше могущество в порридже!» Им не бросишь русское: «Каши мало ел». Уже несколько веков классический английский завтрак начинается с овсянки. Может быть, благодаря этому ни один солдат иностранной армии не смог помыть своих сапог в Темзе. И, вероятно, поэтому Шотландия до сих пор находится в составе Великобритании…

Овсяный плагиат

В XVIII веке англичане, воевавшие с шотландцами-горцами, поражались силе и выносливости храбрых скоттов. Они были уверены, что у шотландцев есть какой-то секрет мужской удали. Вначале подозревали, что «тайным ингредиентом» являются виски, а потом обратили внимание на паек шотландских солдат, в котором главное место занимала овсянка. Британские военачальники приняли решение использовать это гастрономическое топливо в собственной армии. Так в рацион английских солдат вошел традиционный шотландский порридж, рецепт которого был открыт шотландскими перебежчиками. Помогло. Сопротивление шотландских горских кланов дрогнуло под напором храбрых и энергичных британских войск, а овсяная каша стала одним из основных блюд английской кухни.

Сломленным шотландцам осталось только сетовать, что английская овсянка не имеет ничего общего с настоящим шотландским порриджем. Дескать, наивные англичане уже третье столетие поглощают бесполезную овсяную субстанцию, которая, возможно, позитивно влияет на микрофлору желудка, но уж никак не является источником могущества и храбрости.

7 овсяных принципов горца

До наших дней дошли несколько принципов приготовления и употребления традиционного шотландского порриджа. Этим постулатам в течение веков следовал каждый горец. Порридж являлся настоящим символом непростого шотландского характера.

Овсяная ересь

Некоторые жители шотландского высокогорья до сих уверены, что коварные англо-саксы узурпировали доброе имя порриджа, профанировав его первоначальную магическую идею. Англичане, как правило, более прагматичные и не склонные к мистицизму, ели «священную кашу» сидя, не мешали по часовой стрелке. Однако вопреки здравому — в понимании шотландских горцев — смыслу продолжали господствовать над Шотландией. Правда, долгое время английские джентльмены все-таки «не портили» порридж солью и варили его на воде. Но и эти заветы были забыты. Сегодня британские домохозяйки готовят овсянку на молоке и добавляют в нее не только соль, но и различные сиропы. Кроме того, кашу подают к столу, украшая ее свежими фруктами, изюмом, черносливом и орехами. Ревнители шотландской гастрономии негодуют: англичане превратили порридж в десерт, низведя его до дамского лакомства. Собственно, такому повороту должны возрадоваться поборники шотландской независимости, поскольку англичане уже не могут подпитываться «овсяным могуществом».

Рецепт истинного порриджа