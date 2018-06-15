Вареный глаз лошади и другие «вкусняшки», которые ели татаро-монголы

Ощущавшие острый дефицит в дровах степные кочевники татаро-монголы, в качестве топлива использовали сухой коровий или лошадиный кизяк, а потому жареным блюдам они предпочитали вареные или приготовленные на пару.

Обилие в их рационе мясных и молочных блюд объясняется пристрастием к скотоводству, а любовь к жирной и питательной пище оправдывается тяжёлым и энергетически затратным образом жизни в заданных климатических условиях.

Некоторые кушанья, которые в прошлом считались деликатесами, ныне вводят гурманов в ступор, а иные дожили до наших дней и являются кулинарным украшением традиционных застолий.

Варёный глаз лошади

Самым странным яством татаро-монгольского стола можно смело назвать варёный глаз лошади, права отведать который удостаивался лишь почетнейший гость дома, а точнее юрты. Это удивительное лакомство подавалось визитёру лично хозяином, и в знак почтения и уважения должно было быть съедено с громким чавканьем и рыганьем, коими выражалось восхищение от неподражаемого вкуса блюда.

Есть варёный глаз, как впрочем, и все остальные кулинарные творения татаро-монгольской кухни нужно было руками, собирая пищу с керамических или кожаных блюд. Лишь у знати имелись в распоряжении металлические и золотые подобия современной тарелки.

Мясные кушанья

Основу татаро-монгольской кухни составляло мясо, которое подразделялось на две большие категории: мясо скота с тёплым дыханием (лошади, овцы) и мясо животных с прохладным дыханием (козы, коровы, яки, сайгаки, верблюды).

В особо торжественных случаях, когда встречали знатных гостей или отмечали знаковые события, было принято забивать зверей из первой группы, поскольку их мясо считалось более полезным и даже целебным для человеческого организма.

Двумя элитарными частями любой мясной туши были голова и крестец, которые преподносились либо почётному гостю, либо старейшему представителю рода.

Способы приготовления

Кочевники предпочитали есть мясо в немного недоваренном и совсем не соленом виде, подразумевая, что так в нём сохраняется больше витаминов и питательных веществ. Все приправы добавлялись в наваристый бульон после извлечения из него мяса, которое помещалось на большом блюде в центр стола, и каждый собственноручно угощался кушаньем.

Жарить или запекать мясо было принято лишь среди знати или в исключительных случаях, поскольку этот процесс был связан с значительными затратами.

Дело в том, что для жарки и запекания использовалась шкуры животных, в которые через горловину кидали раскаленные камни. Получившийся горячий мешок расправляли и использовали в качестве сковороды, при этом к концу приготовления от него не оставалось и следа. Таким образом, столь ценная в быту шкура, из которой изготавливались кожаная одежда и обувь, домашняя утварь и крепления для юрт, попросту сгорала, не принося никакой дополнительной пользы, кроме приятного послевкусия.

Большой популярностью у кочевников пользовалась консервация мяса, поскольку в момент массового забоя скота людям необходимо было уберечь его от преждевременной порчи.

Конину татаро-монголы предпочитали солить или коптить в дыму очагов, предварительно обсушив её под лучами дневного светила. Говядину и баранину чаще нарезали на длинные ленточки и замораживали или сушили, как на ветру, так и на солнце.

Степная духовка

Отдельно хочется упомянуть о таком оригинальном блюде как бахан — сваренный в собственной шкуре козленок. Для того, чтобы его приготовить необходимо выпотрошить тушу без повреждения шкуры, наполнить её водой и закопать под костер. Таким образом, туша становится духовкой, в которой мясо в то же время и варится, и запекается.

Такое мясо остается сочным и имеет привлекательную хрустящую корочку, его можно отведать даже в наши дни, но из-за сложности приготовления этот степной деликатес можно попробовать только по большим праздникам.

Чай кочевников

Любое застолье у кочевников начиналось с распития чая, представлявшего собой крепкий настой чайных листьев, в который в процессе варки добавлялись сливки, масло, поджаренная мука, соль, обжаренное сало, горошки чёрного перца и костный мозг барана. Пить такой необычно жирный чай предлагалось без сахара.

Молочное разнообразие

Наряду с большим выбором мяса у татаро-монголов был широкий ассортимент молока, получаемого от разных животных. Самым стерильным признавалось молоко кобылы, которое не требовало кипячения и применялось для приготовления кумыса и молочного самогона — архи.

Из молока коровы и овцы принято было делать варенец или пенки, а молоко козы и верблюдицы использовали только после термической обработки. В кулинарной традиции кочевников существовало правило смешивания разных видов молока, из которого потом создавались неподражаемые сыры, масло и творог.