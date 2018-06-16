Бенто-боксы, микротарелки и отказ от масла: гастрономические привычки японцев, которые нужно взять на вооружение

Средняя продолжительность жизни японцев — самая высокая в мире: по статистике, на 2015 год она составляет 83 года, а это на 13 лет больше, чем в России. В чем же секрет долголетия жителей Японии? Очевидно, что немалую роль в этом играет их особое отношение к еде.

О том, как питаются жители Японии, специально для WMJ.ru решил рассказать шеф-повар ресторана SHIBA, урожденный японец Кикучи Масао.

Кикучи оказался настоящим экспертом по теме гастрономических привычек японцев. Уже в подростковом возрасте он начал профессионально заниматься кулинарией и прежде чем переехать в Москву, оттачивал свое мастерство в традиционных ресторанах Японии.

Принцип № 1: натуральность вкусов

В японской кухне очень ценится качество и свежесть исходных продуктов. Мы не любим забивать вкус, например, рыбы дополнительными усиливающими аромат продуктами. Стараемся следовать сезонности, есть то, что легко можно купить на рынке около дома или в магазине.

Очень характерно, что в японской кухне практически не используется масло. Разве что для приготовления блюд в темпуре. Единственное, мы можем дополнять блюда соусами.

Принцип № 2: лапша в качестве перекуса и ланча

Хоть для иностранцев венец японской кухни — это суши, у нас множество других интересных с гастрономической точки зрения блюд. Например, я больше люблю лапшу — собу или удон.

Лапша стала популярной благодаря тому, что ее просто приготовить дома. Кстати, это еще и быстрый, легкий, свежий и, конечно, вкусный перекус, а иногда и полноценный ланч.

Принцип № 3: приготовление блюд из соевых бобов

Традиционное японское блюдо натто — ферментированные соевые бобы — обожают у нас, но совершенно не понимают иностранцы. Японцы едят это каждый день!

Но у натто очень специфичный запах, который подходит не всем (смеется). Иногда с этими бобами даже готовят суши — из риса, нори и натто.

Размер тарелок, конечно, зависит от блюда и места, где его подают, но все-таки в повседневной жизни наша еда довольно проста и минималистична в приготовлении, поэтому нам не нужны большие тарелки. Возвращаясь к примеру с лапшой, понадобится лишь небольшая тарелка под нее и соусник. Вот и вся посуда.

Принцип № 5: идеально приготовленный рис Самое важное в блюде из риса — правильный соус. В Японии рецепт соуса довольно прост: соль, сахар и уксус мицукан. Частый вопрос, сколько именно нужно варить рис. Это зависит от многих факторов: плита, посуда, сам рис. Поэтому я могу назвать лишь приблизительное время в 35-40 минут, но, конечно, главное — готовить с душой.

Принцип № 6: правильный фастфуд

Первые упоминания о суши — несколько столетий назад. Сначала они были гораздо больше, чем сейчас и даже были похожи на американский хот-дог (смеется). Сейчас стали меньше и превратились для нас в еду, которую можно съесть на ходу.

Соба и рамен также можно причислить к фастфуду. Японцы почти всегда находятся в движении, такая еда однозначно проще для перекуса, но нельзя сказать, что любят ее больше, чем домашнюю.

Фастфуд гораздо чаще заменяют домашней едой. У многих японцев есть бенто-боксы (ланч-боксы), которые они готовят и собирают дома, а затем приносят с собой на работу.

Принцип № 8: поверхностное отношение к завтраку

Типичный японский завтрак — рис, мисо суп, рыба (лосось или макрель), тофу и натто (ферментированные бобы). Ужин для японцев гораздо важнее завтрака. А вот обедаем или ужинаем мы вместе с семьей, обсуждаем все на свете: как у кого дела на работе, делимся эмоциями и впечатлениями от пройденного дня. Многие японцы смотрят телевизор, пока едят, но мне это не очень нравится.

Принцип № 9: без палочек никуда

В Японии учат есть палочками с самого детства. Другими приборами мы пользуемся только в том случае, если едим не японскую кухню (смеется). В некоторых ресторанах в Японии даже нет других приборов.

Например, собу едят следующим образом: наматывают лапшу на палочки, затем окунают в соусник. В России же, например, лапшу зачастую готовят как суп — в ней столько бульона, что, конечно, без ложки не справиться. Отсюда и складывается мнение, что палочками есть непросто.

Принцип № 10: суши — это все Как я уже упомянул в пункте про фастфуд, мы действительно любим суши. Хоть во многих странах они и стали популярнее, чем у нас, в Японии их готовят буквально в каждом ресторане, а сашими даже можно купить в супермаркетах.

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Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK