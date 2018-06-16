Как избавиться от муравьев на дачном участке

На дачных участках и в огородах часто заводятся муравьи, которые вредят растениям. Поэтому владельцам садов и огородов нужно заблаговременно подумать о том, как освободить свои дачные участки от муравьев. Рассмотрим, как навсегда избавиться от муравьев на дачном участке, и какими народными средствами это можно сделать.

Польза и вред муравьев

Муравьи приносят и пользу, и вред. Так, к пользе можно отнести тот факт, что муравьи обогощают почву кислородом, поскольку они роют проходы в земле, а это естественная вентиляция корневой системы растений. А также в этих проходах скапливается влага, из-за чего почва становится более плодородной.

Эти крошечные насекомые способствуют обогащение почвы питательными веществами и минералами. Рыхление грунта — еще одна польза, которую они приносят. Нельзя не отметить и то, что эти трудолюбивые насекомые уничтожают яйца мух и различных личинок. Таким образом, польза для огорода и сада от них есть.

yandex_ad_1 Но приносят они и немалый вред. В первую очередь — это порча овощей и фруктов. Муравьи очень любят сладкий сок фруктов и ягод, поэтому они портят спелые плоды на деревьях.

Как уже было сказано выше, то, что муравьи прорывают подземные ходы, способствует вентиляции почвы, насыщению ее питательными веществами. Но, с другой стороны, это приводит к повышению кислотности почвы, а в кислой почве многие культурные растения не могут развиваться правильно.

Муравьи способствуют распространению тли и уничтожению деревьев. Причем они способы уничтожить молодое и плодоносное дерево практически за несколько сезонов. Поэтому становится понятно, почему большинство владельцев садов и огородов хочет узнать, как быстро и надолго избавиться от муравьев на дачном участке и какими народными средствами это можно сделать.

Народные средства от муравьев

Солевой раствор

Самый простой и доступный способ уничтожения муравейников — использование солевого раствора. Для этого на 3 литра кипящей воды берут 1 кг соли. Раствором заливают муравейники. Проникая вглубь земли, раствор быстро и эффектно уничтожает насекомых.

Однако у такого способа есть и свой недостаток, соль ухудшает плодородие грунта.

Лимонная кислота

Говоря о том, как избавиться от муравьев на дачном участке и какими народными средствами, нельзя не сказать про кислоты, поскольку муравьи их очень боятся. Самый простой способ — использование лимонной кислоты или уксуса. Делают раствор из 3 литров воды и 1 литра уксуса, и им заливают муравейник. Это одно из самых эффективных народных средств, эффект от которого виден сразу.

yandex_ad_2 Другие народные способы

Есть множество вариантов, как навсегда избавится от муравьев на дачном участке простыми народными средствами.

Например, эффективным считается метод с использованием золы и извести. Для этого следует перекопать участок и добавить известь или золу.

В борьбе с насекомыми многие используют манную крупу. Для этого манку нужно аккуратно засыпать в ходы, прорытые насекомыми. Однако обратите внимание, что этот способ только отгоняет их, поскольку поселения муравьев просто переходят в другое место и основывают муравейники там.

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Не любят муравьи нашатырный спирт, поэтому вы можете воспользоваться таким народным рецептом: на 8 литров воды добавляют 1 столовую ложку спирта. Этим раствором необходимо полить весь участок. Не беспокойтесь за свои растения, поскольку такая процедура пойдет им только на пользу.

В целом многие продукты и средства с резким запахом можно использовать для отпугивания этих маленьких насекомых. Например, помидорная ботва, селедочный рассол, красный перец — все это можно использовать для борьбы с муравьями. Вещества с резким запахом насыпают или наливают на муравейники и дорожки садового участка.

Ряд растений с сильным запахом также можно использовать для отпугивания муравьев. Например, между грядками можно высадить петрушку, валериану, полынь, мяту. Опытные садоводы утверждают, что эти растения помогают в борьбе с муравьями.

Смеси для обработки участков

Если вышеуказанные народные средства оказались недостаточно эффективными, то можно попробовать сделать смеси для распыления. Например, смесь на основе керосина, карбоновой кислоты и мыла, которую растворяют в воде. Эту смесь распыляют не только на гнезда, но и на всем огороде для отпугивания муравьев.

Еще одно народное средство с подобным действием — раствор из хозяйственного мыла, растительного масла, уксуса и шампуня. Однако обратите внимание, что этим раствором обрабатывают муравейники и места наибольшего скопления насекомых. А вот на рассаду брызгать не стоит, поскольку эта смесь для нее вредна.