20 лучших продуктов для людей старше 40 лет

Содержание1. Морковь2. Куркума3. Семена чиа4. Квашеная капуста5. Рисовое молоко6. Рыба красных сортов7. Репчатый лук8. Морская капуста9. Арбуз10. Авокадо11. Овес12. Мед13. Имбирь14. Оливковое масло15. Малина16. Водяной кресс17. Желток18. Телятина19. Брокколи20. Виноград

В молодости мало кто следит за тем, что употребляет в пищу. Многие частенько балуют себя высококалорийными гамбургерами, сладкой газированной водой и быстрыми снеками. Людям, перешагнувшим 40-летний рубеж, такие вольности непозволительны. Они должны внимательно следить за тем, что едят. В противном случае их подстерегает лишний вес, форсированное старение кожи, проблемы в работе желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания.

Если вам 40 или больше, забудьте дорогу в лавку, торгующую колбасой, салом и белым пшеничным хлебом. Загляните лучше в павильон с постными видами мяса, птицы, рыбы и свежими овощами. Только тогда вам удастся не только предотвратить ряд заболеваний и похудеть, но и приостановить процессы старения.

1. Морковь

Сложно поверить, но всего одна морковь среднего размера покрывает ежедневную рекомендуемую норму витамина А, который, как известно, эффективен в борьбе с морщинами, пигментными пятнами и угревой сыпью. Он часто значится в составе антивозрастной и отбеливающей косметики. Он же является мощным антиоксидантом, способным оказать противодействие раковым клеткам.

2. Куркума

Порошок оранжевой или кирпичной окраски — не просто универсальная специя, которая придает готовому блюду приятный оттенок и насыщенный вкус. Это источник полифенола куркумина, который вот уже несколько лет активно изучается учеными. Он крайне необходим после сорока лет. Доказано, что куркумин наделен противораковыми свойствами. Он вызывает регулируемый процесс программируемой гибели раковых клеток без пагубного воздействия на здоровые клетки.

Важно!

Милан Фиала — ученый одного из калифорнийских университетов в ходе многочисленных исследований и опытов, проведенных на куркуме, явил широкой публике неожиданные результаты. Как оказалось, бисдеметоксикуркумин, который также входит в состав куркумы, относится к разряду иммунномодуляторов. Он стимулирует «захват» (фагоцитоз) бета-амилоидов — группы пептидов из трансмембранного белка, большое количество которых провоцирует развитие болезни Альцгеймера.

3. Семена чиа О пользе маленьких серых семечек известно еще со времен древних ацтеков. Они были уверены, что чиа восстанавливает силы, повышает выносливость, улучшает память, а также поддерживает естественную красоту и молодость кожи. Этот аспект обусловлен высоким содержанием витаминов, минералов, антиоксидантных веществ и Омега-3 жирных кислот. Последние крайне важны для людей после 40 лет, поскольку укрепляют клеточные мембраны, нормализуют работу головного мозга, улучшают зрение, повышают иммунитет, снижают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и увеличивают устойчивость организма к стрессам, депрессиям, тревожности и нервным срывам.

4. Квашеная капуста

Домашний деликатес, да еще и с добавлением горсточки клюквы, — отличное дополнение к рациону людей, перешагнувших 40-летний рубеж. Квашеная капуста богата клетчаткой, которая нормализует деятельность пищеварительного тракта, улучшает микрофлору и даже является профилактическим средством против язвенной болезни. Также в ней значится уксусная и молочная кислоты, которые формируются в процессе брожения. Им под силу «ликвидация» болезнетворных микроорганизмов, например, кишечной палочки.

Эксперты Росконтроля провели лабораторные исследования капусты квашеной от пяти известных торговых марок, две из которых сделаны по ГОСТу («Белоручка» и «ФЭГ»), соответственно, к ним предъявлялись более жесткие требования, нежели к образцам, изготовленным по ТУ. Лидером стала капуста квашеная «Квашенка». Образец прошел проверку по требованиям безопасности, однако потерял несколько десятков баллов за высокое содержание соли и низкое содержание рассола.

А вот капуста квашеная торговой марки «Белоручка» оказалась в черном списке. Как показали исследования, в образце имеются консерванты, которые в составе не заявлены. К тому же, в капусте выявлено высокое содержание соли и низкая кислотность, которая не предусмотрена ГОСТом. По требованиям безопасности к продукту претензий нет.

5. Рисовое молоко

Рисовое молоко — уже не редкость современных супермаркетов. Если вам уже исполнилось сорок лет, пора поселить заморский продукт в своем холодильнике. В нем присутствует много витаминов группы В, железа, магния и меди, а значит, он крайне полезен для нервной и сердечно-сосудистой системы. Главное, покупать рисовое молоко из нешлифованного бурого риса без вкусовых добавок и подсластителей. В напитке достаточно естественных сахаров.

6. Рыба красных сортов

Несмотря на высокую жирность, рыба красных сортов должна числиться в рационе людей после 40 лет. В ней высокое содержание витаминов А и Е — мощных борцов с преждевременным старением; фосфора и серы — элементов, которые ускоряют процесс восстановления тканей; кальция — вещества, отвечающего за состояние костей, зубов и костей; Омега-3 жирных кислот — компонентов, укрепляющих сердечно-сосудистую систему, в том числе регулирующих свертываемость крови и восстанавливающих сердечный ритм.

Эксперты Росконтроля осуществили проверку пяти образцов слабосоленой форели в вакуумной упаковке. Результаты исследования шокировали публику. Четыре образца оказались в черном списке по несоответствию требованиям безопасности по микробиологическим показателям и недостоверной информации о составе. К финишу пришел только один образец — форель слабосоленая марки «ВкусВилл». Она абсолютно безопасна по микробиологическим показателям, не содержит тяжелых металлов и прочих токсичных веществ, способных нанести урон здоровью человека. Единственный недостаток образца заключается в чересчур мягкой консистенции, за что он потерял несколько баллов.

7. Репчатый лук Противостоять негативному влиянию свободных радикалов, провоцирующих образование злокачественных раковых клеток, сможет вещество, именуемое кверцитином. Это — природное соединение, флавоноид, мощный антиоксидант. Он содержится в свежих овощах, но больше всего его значится в репчатом луке, особенно крымском сладком.

8. Морская капуста

Если вам сорок, но вы не можете похвастаться отменным здоровьем, обязательно ешьте морскую капусту. Обитательница морских вод восполнит недостаток йода, тем самым улучшит состояние щитовидной железы, обмен веществ и деятельность головного мозга. Также минералы и витамины, которые значатся в морской капусте в избытке, ускорят биологические процессы, улучшат память и зрение, повысят умственную активность и работоспособность, устранят бессонницу, укрепят иммунитет и омолодят кожу.

Эксперты Росконтроля взяли на экспертизу шесть образцов консервированного салата из морской капусты. Все образцы прошли проверку, однако первое почетное место завоевал салат торговой марки «Доброфлот». Ему присущи отличные органолептические показатели, высокая массовая доля продукта и, наконец, высокое содержание йода. Последнее место закрепилось за салатом из морской капусты марки «Морской котик». Он уступил другим образцам, потеряв баллы из-за наличия постороннего запаха и вкуса, однако выиграл по содержанию йода.

9. Арбуз

Если отеки — ваши верные друзья, но они не связаны со сбоями в работе жизненно важных органов и систем, обязательно ешьте арбуз в течение всего лета. Нежная и сочная мякоть обеспечивает мочегонный эффект и, соответственно, выведение лишней жидкости из организма, а вместе с ней солевых отложений. А поскольку арбуз полон витаминов, макро— и микроэлементов, он способствует укреплению иммунитета, нервной и сердечно-сосудистой систем.

10. Авокадо

Своеобразный вкус, который присущ авокадо, не должен стать помехой для людей за 40. Он отлично вливается в тандем с творогом, зеленью и зерновым хлебом, а также со свежими овощами. Важной особенностью авокадо считается наличие в составе мононенасыщенных жиров, которые называют профилактическим средством против атеросклероза — хронического заболевания артерий, которое возникает вследствие нарушения обмена липидов и сопровождается отложением холестерина.

Факт!

Исследования, проведенные европейскими учеными, показали, что авокадо способно быстро утолять чувство голода. В эксперименте приняло участие несколько десятков человек, которые сообщили, что половина съеденного авокадо перед обедом помогает сократить количество потребляемой пищи во время основной трапезы и снизить желание перекусить через 2-3 часа после нее.

11. Овес

Быстрые углеводы — враги людей, перешагнувших 40-летний рубеж. Забудьте о белом пшеничном хлебе, булочках и выпечке! Остановитесь на сложных углеводах, например, овсе. Готовьте из него кашу, смузи и обязательно отвар. Эти блюда нормализуют работу пищеварительного тракта, поддерживают уровень глюкозы в крови на оптимальном уровне и помогают снизить вес. Конечно, если пища не содержит увесистую порцию сахара.

12. Мед Белый кристаллический сахар после 40 лет не должен значится в рационе. Диетологи и врачи рекомендуют подслащивать пищу естественными продуктами, например, медом. В нем много аскорбиновой кислоты, витаминов группы В и других органических соединений, которые положительно влияют на иммунную систему, в частности укрепляют ее и способствуют повышению выносливости.

Эксперты Росконтроля осуществили проверку цветочного меда. Два из пяти образцов оказались в черном списке — это мед от торговых марок «Абрико» и «Каждый день». Первый не прошел проверку по требованиям, которые предъявляют натуральному меду. По содержанию пролина, сахаров и других составляющих, он имеет признаки фальсификата. Аналогичная ситуация обстоит с медом «Каждый день». Он включает примесь патоки и сиропов.

Лидирующие позиции завоевал мед от марки «Башкирские пасеки». Он абсолютно натурален, полностью соответствует требованиям безопасности и стандарту, за что получил 90 баллов из 100.

13. Имбирь

Имбирь славится мощными антиоксидантными, противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Его особенно рекомендуют людям, проживающим в городах с неблагоприятной экологической обстановкой, ведь в нем содержится куркумин, как уже упоминалось, компонент, который вызывает некроз раковых клеток. Также имбирь быстро избавляет от тошноты, дискомфортных ощущений в желудке и вздутия живота.

14. Оливковое масло

Сама Клеопатра использовала оливковое масло в уходе за собой, благодаря чему ей долгое время удавалось сохранить естественную молодость и красоту. Эта характеристика обусловлена высоким содержанием антиоксидантов. Они противодействует раннему старению, сохраняют память, повышают способность к обучению и тормозят развитие воспалительных процессов.

Важно!

Исследования итальянских ученых показали, что полифенолы, входящие в состав масла оливы, снижают вероятность образования бета-амилоидов и нейрофибриллярных клубков, которые провоцируют болезнь Альцгеймера.

15. Малина

Сладкие ягоды полезны не только во время простуды. Как известно, в малине содержатся антоцианы — растительные пигменты, которые являются прекрасным профилактическим средством против раковых опухолей, сахарного диабета, неврологических расстройств и артрита. Они же минимизируют риск возникновения заболеваний сердца и сосудов, поскольку разжижают кровь и противодействуют тромбообразованию.

16. Водяной кресс

Водяной кресс также называют жерухой обыкновенной. Он обладает горьковатым и терпким вкусом, чем-то напоминающим хрен. Листочки идеальны для рыбных и мясных блюд, а также овощных салатов. Кулинария — не единственное поприще водяного кресса. Он очень полезен для здоровья, поскольку содержит много витамина А, флавоноиды, антоцианы и антиоксидантные вещества. Также водяной кресс содержит серу, которая ускоряет рост волос и повышает их качество, устраняет пигментные пятна и помогает при лечении угревой сыпи.

17. Желток

Только представьте, в одном желтке содержится 15 микроэлементов и 13 витаминов. По пользе он может легко посоревноваться с витаминно-минеральными препаратами, которые предлагают в аптеке. Его можно и нужно употреблять для поддержания крепкого здоровья.

Важно!

Желток не способен повысить уровень холестерина в крови, как ранее утверждали приверженцы здорового образа жизни. Миф развеяли ученые Коннектикутского университета. Они провели эксперимент, в котором приняли участие 52 человека. Часть участников ежедневно употребляла яйца, вторая половина полностью отказалась от них. По результатам анализов было доказано, что желтки не повышают уровень холестерина и не могут являться причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы.

18. Телятина

Ни для кого не секрет, что после сорока лет человек начинает терять мышечную массу. Чтобы отодвинуть процесс, очень важно употреблять достаточное количество белка и регулярно заниматься спортом. Телятина прекрасно усваивается организмом, при этом совсем не перегружает желудочно-кишечный тракт и минимизирует риск возникновения пищевых расстройств за счет экстрактивных веществ. Последние активизируют функции пищеварения.

19. Брокколи

Несмотря на свой пресный вкус, капуста брокколи просто обязана стать овощным любимчиком людей после 40 лет. В ней содержится очень много клетчатки, которая улучшает пищеварение и способствует стабилизации уровня сахара в крови, что особенно актуально для тех, кто страдает сахарным диабетом или столкнулся с его первыми симптомами. К тому же, брокколи содержит много антиоксидантов, которые противодействуют раннему старению.

20. Виноград

Виноград изобилует биологическими катализаторами, которые обеспечивают бесперебойную работу всех важных систем и органов. Он же содержит большое количество пектинов. Они, в свою очередь, способствуют нормализации пищеварения, улучшению работы желудочно-кишечного тракта, снижению уровня холестерина в крови и риска заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Комментарий экспертаСинтия Сасс, сертифицированный диетолог, автор книг по диетологии

Действительно после 40 лет нужно в корне пересмотреть свое отношение к питанию. В первую очередь нужно включить в рацион как можно больше продуктов, богатых витамином В12. Он требуется для поддержания правильной работы нервной системы, в частности, обеспечения жизнедеятельности клеток спинного мозга и их быстрого восстановления. Получить витамин В12 можно, употребляя в пищу лосося, куриные яйца и молоко.

Также необходимо полностью исключить вредные продукты, наполненные трансжирами. Речь идет о маргарине, фальсификате сливочного масла, картофеле фри и других подобных продуктах. Они повышают уровень холестерина в крови, тем самым обрекают человека на сбои в работе сердечно-сосудистой системы.

Важно позаботиться и о здоровых перекусах. После 40 лет они жизненно необходимы, поскольку частое и долгое отсутствие пищи провоцирует хаотичные скачки уровня сахара в крови, что может привести не только к ухудшению работоспособности, снижению выносливости и изменению настроения в худшую сторону, но и развитию сахарного диабета. В качестве перекуса можно использовать йогурт, творог с кусочками свежих фруктов, салат из овощей.

Обязательно нужно включить в рацион продукты, насыщенные антиоксидантами. Они приостанавливают процессы старения, помогают сохранить кожу гладкой и молодой, как можно дольше. Важно ежедневно употреблять свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень, а также постные сорта рыбы, мяса или птицы.

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