Более тысячи тонн опасной продукции выявили за прошлую неделю в Приморье

По результатам экспертизы было забраковано 1162 тонны пищевой продукции. Вредные вещества нашли в подкопченных в масле мидиях, лососевом фарше, нерке холодного копчения, пресервах из сельди и нерки, филе малосоленой нерки.

Также опасные компоненты нашли в мороженом мясе дикого кабана, мясе трубача, гребенчатой креветке, голове палтуса, сушеной корюшке, охлажденной говядине, буйволятине, мясных полуфабрикатах, вяленой камбале, замороженном бифштексе и других продуктах. Вредным для здоровья оказались и кисломолочные продукты, а также корма для продуктивных животных.

Специалисты обнаружили в забракованной продукции дрожжи и плесень, повышенное содержание соматических клеток, мышьяка, цинка и свинца, золотистый стафилококк, кишечную палочку, несоответствие органолептическим показателям и многое другое.

Нелегальная реализация спиртного была пресечена в поселке Трудовое в Приморском крае. Было изъято 193 литра коньяка, водки и другого спиртного.