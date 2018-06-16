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Более тысячи тонн опасной продукции выявили за прошлую неделю в Приморье
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Более тысячи тонн опасной продукции выявили за прошлую неделю в Приморье 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты за прошедшую неделю выявили в Приморье 59 партий пищевой продукции, в которой нашли опасные для здоровья человека вещества. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю.
По результатам экспертизы было забраковано 1162 тонны пищевой продукции. Вредные вещества нашли в подкопченных в масле мидиях, лососевом фарше, нерке холодного копчения, пресервах из сельди и нерки, филе малосоленой нерки.
Также опасные компоненты нашли в мороженом мясе дикого кабана, мясе трубача, гребенчатой креветке, голове палтуса, сушеной корюшке, охлажденной говядине, буйволятине, мясных полуфабрикатах, вяленой камбале, замороженном бифштексе и других продуктах. Вредным для здоровья оказались и кисломолочные продукты, а также корма для продуктивных животных.
Специалисты обнаружили в забракованной продукции дрожжи и плесень, повышенное содержание соматических клеток, мышьяка, цинка и свинца, золотистый стафилококк, кишечную палочку, несоответствие органолептическим показателям и многое другое.
Нелегальная реализация спиртного была пресечена в поселке Трудовое в Приморском крае. Было изъято 193 литра коньяка, водки и другого спиртного.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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