Оле, оле: десять идеальных закусок к пиву 

Чемпионат мира по футболу 2018 стартовал, а вместе с ним и всеобщая любовь к одному из самых популярных видов спорта. Если вы наслаждаетесь футболом не на стадионе, а в домашней обстановке, обязательно вооружитесь парой бутылок любимого пива и приготовьте к нему вкусные homemade-снэки.
KitchenMag радует футбольных фанатов рецептами классных закусок к пиву, которые украсят и сделают еще интереснее любой матч. Берите на заметку!
Из сыра можно приготовить разнообразные закуски, которые хорошо сочетаются с пивом. Шарики с сыром — один из самых популярных и вкусных вариантов.
Смешайте в миске пшеничную муку с полентой, разрыхлителем, солью и сахаром. Добавьте сливочное масло, нарезанное кусочками, и вымесите тесто руками, пока оно не станет рассыпчатым.
Добавьте тертый сыр, оставив немного для дальнейшего использования, и молоко, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Выложите кусочки теста размером с грецкий орех на подготовленный противень с пергаментной бумагой, посыпьте оставшимся тертым сыром и перцем.
Выпекайте в предварительно разогретой до 220 градусов духовке 10-15 минут. Подавайте теплыми.
Луковые кольца в панировке — популярная американская закуска. С пивом они «звучат» по-особенному вкусно и аппетитно. К луковым кольцам можно подать сливочный или чесночный соус — получится классное сочетание, которое никого не оставит равнодушным.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень слегка сбрызните растительным маслом.
Картофельные чипсы измельчите в кухонном комбайне в мелкую крошку в течение 20 секунд. Переложите в неглубокую миску, добавьте кайенский перец.
В отдельной миске смешайте сливки, муку, соль и перец.
Лук нарежьте кольцами. Посыпьте его мукой, а затем последовательно окуните в тесто и картофельные крошки.
Выложите луковые кольца на противень. Сбрызните маслом и выпекайте в течение 20 минут. Приправьте солью и подавайте к столу.
Футбольный матч длится не меньше полутора часов. За это время проголодаться может каждый. Подготовьте не только легкие, но и сытные закуски: например, ломтики из курицы в панировке.
Нарежьте филе на «пальчики» — продолговатые плоские кусочки среднего размера.
Смешайте пахту, апельсиновый джем и соевый соус.
Сложите курицу в миску, залейте маринадом и хорошо перемешайте, чтобы мясо было полностью покрыто им. Отправьте в холодильник на 30 минут или больше.
Поставьте сковороду на сильный огонь и добавьте панировочные сухари. Распределите их равномерно, уменьшите огонь до среднего и обжаривайте, часто помешивая, до коричневого цвета.
Добавьте кунжут и обжаривайте, пока смесь не станет темно-золотистой. Снимите с огня.
Добавьте оливковое масло и соль и хорошо перемешайте, чтобы все панировочные сухари были слегка покрыты маслом.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Застелите противень фольгой и слегка смажьте его растительным маслом.
Выньте куриные пальчики из маринада (не стряхивайте лишний маринад), обваляйте в сухой смеси и выложите на противень.
Отправьте противень в духовку и запекайте 15 минут.
Перед подачей остудите в течение 5 минут.
Кальмары — еще одна популярная закуска к пиву. Чтобы они получились максимально вкусными и аппетитными, приготовьте их в панировке.
Очищенные кальмары порежьте кольцами по 1 сантиметру высотой. Разогрейте масло как для фритюра.
В отдельную посуду насыпьте муку, хорошо размешайте ее с солью. Отдельно взбейте яйца до однородной массы.
Кольца кальмаров аккуратно панируйте в муке.
Затем опускайте кольца в льезон, то есть яйца.
Хорошо обваливайте в сухарях и выкладывайте в масло.
Жарьте по 2-3 минуты.
Готовые кольца вынимайте из масла шумовкой.
Из сыра можно приготовить не только шарики, но и чипсы. Выбирайте сыры твердых сортов: из них получаются чипсы с интересным и весьма насыщенным вкусом. Это именно то, что нужно к пиву.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Застелите противень пергаментной бумагой.
Смешайте семена мака, кунжут, чеснок, лук и соль.
Выложите на пергамент столовую ложку пармезана и сформируйте лепешку. Посыпьте смесью специй. Заполните весь противень.
Отправьте противень в духовку и запекайте 4-5 минут до золотистого цвета.
Выньте из духовки и оставьте на 30 секунд, а затем выложите чипсы на решетку.
Повторите, пока сыр и специи не закончатся.
Храните при комнатной температуре.
Оставаться равнодушным к салями сложно, особенно если их подают к пиву и с горчичным соусом. Эта закуска рискует стать вашей любимой.
Салями нарежьте тонкими ломтиками.
Духовку разогрейте до 190 градусов.
Салями выложите ровным слоем на противень. Выпекайте 12-15 минут.
В маленькой мисочке смешайте горчицу и тимьян.
Подавайте чипсы из салями к столу с соусом.
Морепродукты традиционно хорошо идут с пивом. Приготовьте не только кальмары, но и креветки. Поэкспериментируйте и соорудите креветки на гриле со специями и зеленью.
Измельчите в блендере кинзу и острый перец, добавив оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
Замаринуйте в этом соусе креветки и оставьте их минимум на 30 минут, чтобы они полностью пропитались.
Цукини нарежьте кружочками в 1 см толщиной. Нанижите маринованные креветки на шпажки, чередуя с помидорами черри и ломтиками цукини. При желании овощи можно предварительно макать в оставшийся маринад.
Готовьте на гриле примерно 5 минут, пока овощи и креветки по подрумянятся, не забывая перевернуть.
Крекеры не менее популярны, чем чипсы. Их соленый вкус прекрасно дополняет пиво и становится гастрономической изюминкой в этом тандеме.
Мякоть авокадо разомните вилкой.
Крекеры смажьте авокадо.
Добавьте ветчину и украсьте тост рукколой.
Подавайте к столу.
Булочки с крабовым мясом по достоинству оценят истинные гурманы и любители смелых кулинарных экспериментов. Если вы считаете, что даже к пиву необходимо выбирать изысканные закуски, то пробуйте в обязательном порядке.
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Крабовое мясо, лук, петрушку порежьте и смешайте с лимонным соком и солью. Добавьте перец и приправу.
Булочки надрежьте сверху, смажьте сливочным маслом и нагрейте в духовке 3-5 минут.
Достаньте булочки, начините крабовым салатом, посыпьте петрушкой и подавайте.
Казалось бы, шампиньоны не особенно сочетаются с пивом. На самом деле это совсем не так! Если приготовить их с сыром, который аппетитно расплавится, и приправить копченой паприкой, получится идеальная закуска для пива или сидра.
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Хорошо промойте и очистите грибы, удалите ножки — вам понадобятся только шляпки.
Наполните грибы сыром с помощью ложки.
Выложите грибы на противень.
Посыпьте сыр сверху копченой паприкой.
Отправьте противень в духовку и запекайте 8 минут.
Перед подачей остудите 1-2 минуты.