Оле, оле: десять идеальных закусок к пиву

Чемпионат мира по футболу 2018 стартовал, а вместе с ним и всеобщая любовь к одному из самых популярных видов спорта. Если вы наслаждаетесь футболом не на стадионе, а в домашней обстановке, обязательно вооружитесь парой бутылок любимого пива и приготовьте к нему вкусные homemade-снэки.

KitchenMag радует футбольных фанатов рецептами классных закусок к пиву, которые украсят и сделают еще интереснее любой матч. Берите на заметку!

Из сыра можно приготовить разнообразные закуски, которые хорошо сочетаются с пивом. Шарики с сыром — один из самых популярных и вкусных вариантов.

Смешайте в миске пшеничную муку с полентой, разрыхлителем, солью и сахаром. Добавьте сливочное масло, нарезанное кусочками, и вымесите тесто руками, пока оно не станет рассыпчатым.

Добавьте тертый сыр, оставив немного для дальнейшего использования, и молоко, тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Выложите кусочки теста размером с грецкий орех на подготовленный противень с пергаментной бумагой, посыпьте оставшимся тертым сыром и перцем.

Выпекайте в предварительно разогретой до 220 градусов духовке 10-15 минут. Подавайте теплыми.

Луковые кольца в панировке — популярная американская закуска. С пивом они «звучат» по-особенному вкусно и аппетитно. К луковым кольцам можно подать сливочный или чесночный соус — получится классное сочетание, которое никого не оставит равнодушным.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень слегка сбрызните растительным маслом.

Картофельные чипсы измельчите в кухонном комбайне в мелкую крошку в течение 20 секунд. Переложите в неглубокую миску, добавьте кайенский перец.

В отдельной миске смешайте сливки, муку, соль и перец.

Лук нарежьте кольцами. Посыпьте его мукой, а затем последовательно окуните в тесто и картофельные крошки.

Выложите луковые кольца на противень. Сбрызните маслом и выпекайте в течение 20 минут. Приправьте солью и подавайте к столу.

Футбольный матч длится не меньше полутора часов. За это время проголодаться может каждый. Подготовьте не только легкие, но и сытные закуски: например, ломтики из курицы в панировке.

Нарежьте филе на «пальчики» — продолговатые плоские кусочки среднего размера.

Смешайте пахту, апельсиновый джем и соевый соус.

Сложите курицу в миску, залейте маринадом и хорошо перемешайте, чтобы мясо было полностью покрыто им. Отправьте в холодильник на 30 минут или больше.

Поставьте сковороду на сильный огонь и добавьте панировочные сухари. Распределите их равномерно, уменьшите огонь до среднего и обжаривайте, часто помешивая, до коричневого цвета.

Добавьте кунжут и обжаривайте, пока смесь не станет темно-золотистой. Снимите с огня.

Добавьте оливковое масло и соль и хорошо перемешайте, чтобы все панировочные сухари были слегка покрыты маслом.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Застелите противень фольгой и слегка смажьте его растительным маслом.

Выньте куриные пальчики из маринада (не стряхивайте лишний маринад), обваляйте в сухой смеси и выложите на противень.

Отправьте противень в духовку и запекайте 15 минут.

Перед подачей остудите в течение 5 минут.

Кальмары — еще одна популярная закуска к пиву. Чтобы они получились максимально вкусными и аппетитными, приготовьте их в панировке.

Очищенные кальмары порежьте кольцами по 1 сантиметру высотой. Разогрейте масло как для фритюра.

В отдельную посуду насыпьте муку, хорошо размешайте ее с солью. Отдельно взбейте яйца до однородной массы.

Кольца кальмаров аккуратно панируйте в муке.

Затем опускайте кольца в льезон, то есть яйца.

Хорошо обваливайте в сухарях и выкладывайте в масло.

Жарьте по 2-3 минуты.

Готовые кольца вынимайте из масла шумовкой.

Из сыра можно приготовить не только шарики, но и чипсы. Выбирайте сыры твердых сортов: из них получаются чипсы с интересным и весьма насыщенным вкусом. Это именно то, что нужно к пиву.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Застелите противень пергаментной бумагой.

Смешайте семена мака, кунжут, чеснок, лук и соль.

Выложите на пергамент столовую ложку пармезана и сформируйте лепешку. Посыпьте смесью специй. Заполните весь противень.

Отправьте противень в духовку и запекайте 4-5 минут до золотистого цвета.

Выньте из духовки и оставьте на 30 секунд, а затем выложите чипсы на решетку.

Повторите, пока сыр и специи не закончатся.

Храните при комнатной температуре.

Оставаться равнодушным к салями сложно, особенно если их подают к пиву и с горчичным соусом. Эта закуска рискует стать вашей любимой.

Салями нарежьте тонкими ломтиками.

Духовку разогрейте до 190 градусов.

Салями выложите ровным слоем на противень. Выпекайте 12-15 минут.

В маленькой мисочке смешайте горчицу и тимьян.

Подавайте чипсы из салями к столу с соусом.

Морепродукты традиционно хорошо идут с пивом. Приготовьте не только кальмары, но и креветки. Поэкспериментируйте и соорудите креветки на гриле со специями и зеленью.

Измельчите в блендере кинзу и острый перец, добавив оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.

Замаринуйте в этом соусе креветки и оставьте их минимум на 30 минут, чтобы они полностью пропитались.

Цукини нарежьте кружочками в 1 см толщиной. Нанижите маринованные креветки на шпажки, чередуя с помидорами черри и ломтиками цукини. При желании овощи можно предварительно макать в оставшийся маринад.

Готовьте на гриле примерно 5 минут, пока овощи и креветки по подрумянятся, не забывая перевернуть.

Крекеры не менее популярны, чем чипсы. Их соленый вкус прекрасно дополняет пиво и становится гастрономической изюминкой в этом тандеме.

Мякоть авокадо разомните вилкой.

Крекеры смажьте авокадо.

Добавьте ветчину и украсьте тост рукколой.

Подавайте к столу.

Булочки с крабовым мясом по достоинству оценят истинные гурманы и любители смелых кулинарных экспериментов. Если вы считаете, что даже к пиву необходимо выбирать изысканные закуски, то пробуйте в обязательном порядке.

Разогрейте духовку до 175 градусов.

Крабовое мясо, лук, петрушку порежьте и смешайте с лимонным соком и солью. Добавьте перец и приправу.

Булочки надрежьте сверху, смажьте сливочным маслом и нагрейте в духовке 3-5 минут.

Достаньте булочки, начините крабовым салатом, посыпьте петрушкой и подавайте.

Казалось бы, шампиньоны не особенно сочетаются с пивом. На самом деле это совсем не так! Если приготовить их с сыром, который аппетитно расплавится, и приправить копченой паприкой, получится идеальная закуска для пива или сидра.

Разогрейте духовку до 175 градусов.

Хорошо промойте и очистите грибы, удалите ножки — вам понадобятся только шляпки.

Наполните грибы сыром с помощью ложки.

Выложите грибы на противень.

Посыпьте сыр сверху копченой паприкой.

Отправьте противень в духовку и запекайте 8 минут.

Перед подачей остудите 1-2 минуты.