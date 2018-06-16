5 секретов доброго утра: как правильно завтракать

Мы привыкли слышать, что завтрак — самый важный прием пищи, но правильно завтракать старается далеко не каждый. С удовольствием делимся с вами главными секретами бодрого утра и идеального завтрака!

Конечно, поздний завтрак еще никто не отменял, но первый полноценный прием пищи должен выпасть на период с 7 до 10 утра. Это время идеально подходит для сытного и качественного завтрака, который «расшевелит» пищеварительную систему и запустит обменные процессы.

Если у вас есть возможность позавтракать в атмосферном месте и (или) на свежем воздухе — обязательно ей воспользуйтесь. Позитивные впечатления в начале дня повысят тонус организма и станут удачным сопровождением для вашего завтрака.

Мы убеждены, что доброе утро складывается не только из тех или иных продуктов, выбранных для завтрака. Превосходное начало дня — это еще хорошее настроение и бодрость как тела, так и сознания. Чтобы взбодриться и помочь своему организму проснуться, обязательно выпивайте сразу после пробуждения хотя бы один стакан негазированной воды, и только после этого приступайте к другим утренним процедурам. Подробнее о других веских причинах начать день со стакана воды читайте в нашем специальном обзоре.

Если у вас есть время и желание, перед завтраком уделяйте хотя бы полчаса физической активности (пробежка, йога, гимнастика — что угодно) и бодрящему душу. Вы заметите, что у вас будет стабильно появляться аппетит, а настроение по утрам всегда будет хорошим.

Вы давно мечтали о круассане или жить не можете без шоколада? Завтрак — лучший прием пищи, чтобы прислушаться к своим желаниями и исполнить их. Первая половина дня (до полудня) — самое удачное время для высокоуглеводной пищи. А это значит, что именно за завтраком вы можете порадовать себя любимыми продуктами без ущерба для фигуры.

Чтобы запастись энергией и порадовать себя сладким, хороши будут как быстрые углеводы (разумеется, в умеренном количестве), так и медленные. Отдайте предпочтение последним (содержащимся, например, в тостах и кашах): они надолго повышают работоспособность и не позволяют вновь быстро проголодаться.

Считается, что утренняя трапеза должна восполнять одну четвертую часть дневной потребности человека в жизненно важных нутриентах (то есть в белках, жирах и углеводах). Правильный завтрак должен быть полноценным и сбалансированным, то есть содержать все необходимое для хорошего самочувствия.

Самый «удобный» для завтрака источник животного белка — куриные яйца и молочные продукты. Фрукты и овощи, богатые клетчаткой, а также полезные жиры (такие, какие содержатся, к примеру, в авокадо) восполнят запас витаминов и минералов, а также нормализуют обмен веществ. Медленные углеводы, о которых мы уже говорили выше, повысят работоспособность и подарят долгое ощущение сытости.

Вряд ли кто-то получает удовольствие от утренней спешки. Обязательно оставляйте хотя бы полчаса для завтрака: неспешный прием пищи помогает собраться с мыслями, проснуться и настроиться на позитивный лад. Если у вас есть такая возможность, хотя бы раз в неделю завтракайте в компании членов семьи или друзей. Теплая атмосфера и возможность обсудить планы на день позволят получить от завтрака максимум пользы и удовольствия. К тому же так вы точно не будете торопиться, а первая трапеза останется ритуалом, а не суматошным приемом пищи.

Наверное, не стоит лишний раз говорить о том, что пропускать завтрак и начинать день натощак крайне нежелательно. Тем не менее, если вы не успеваете позавтракать дома, постарайтесь сделать это по пути в офис или на учебу: это будет лучше, чем совсем ничего.