Что можно и что нельзя есть в жару детям и будущим мамам

Узнайте, как правильно составить рацион питания детей и беременных женщин в летний период, а особенно в жаркие дни.

Подумаешь, жарко на улице, как это может отразиться на ежедневном меню ребенка? Однако специалисты утверждают, что в летнее время года в детский рацион лучше внести некоторые изменения для того, чтобы ребенок полноценно развивался и получал с пищей все необходимые питательные вещества.

О том, какие продукты должны преобладать в меню детей и беременных женщин в жару, а от каких стоит отказаться, рассказывает Людмила Журба — главный врач Центра красоты и здоровья семейного курорта Alean Family Resort&Spa Riviera 4*.

Общее правило

Лето — пора пикников на свежем воздухе, а частым блюдом в рационе становится шашлык. Однако не стоит злоупотреблять жареным мясом с высоким содержанием жиров, для усвоения которого организму приходится работать с удвоенной силой. Стоит учитывать, что в жару нагрузка на внутренние органы повышается: сердце, печень и поджелудочная железа находятся в постоянном напряжении. Облегчить их работу можно с помощью жидкой пищи, которая легко усваивается, не наносит вред внутренним органам и нормализует водный баланс.

Поэтому существенную часть ежедневного рациона как детей, так и взрослых должны составлять вода, соки, йогурты и супы.

А если уж очень хочется шашлыка, то говядину и свинину лучше заменить на птицу — курицу, индейку.

Какие продукты нужны ребенку

Мороженое — первое лакомство, которое детям хочется в жару. В качестве десерта оно вполне подходит. Однако прежде всего ребенок должен получить необходимое количество калорий и питательных веществ, поэтому не стоит давать ему мороженое до или вместо основного приема пищи.

Случается, что в жару у детей снижается аппетит, но родителям важно следить за регулярностью их питания. Летом ребенок больше двигается, а его организм находится в активной фазе роста и требует больше калорий, чем зимой, поэтому не стоит пропускать завтраки, обеды, полдники и ужины.

Калорийность пищи важна в том числе и при перекусах. К примеру, во время прогулки по берегу моря лучше дать ребенку свежих сезонных овощей, фруктов и ягод: морковь, болгарский перец, яблоки, клубнику или малину.

В жаркое время года стоит сократить количество жиров.

Вместо пирожков, которые «забивают» желудок, но не содержат полезных углеводов, необходимо разнообразить рацион продуктами, богатыми полезными микроэлементами: творогом, птицей, листьями салата, фруктами, овощами.

А вот употребление белков важно сохранить, потому что они участвуют в процессе роста, который активизируется у детей в летнее время. Рекомендуется белое мясо, рыба, морепродукты.

Большое количество легко усваиваемых белков содержится и в кисломолочных продуктах, однако в жару молоко быстро портится, поэтому его лучше заменить кефиром или ряженкой.

Вопреки мнению некоторых родителей не стоит ограничивать детей в шоколаде — он необходим для развития интеллекта и памяти.

Но от газированных напитков лучше отказаться: они не утоляют жажду и отрицательно влияют на желудок.

Чем опасно разнообразие

Если семья отдыхает в отеле, где есть шведский стол, у детей появляется соблазн попробовать все и сразу. В некоторых гостиницах предлагают специальные детские меню, которые помогут не искушать ребенка разнообразием новых блюд.

Если же есть только общее меню, то не стоит позволять дегустировать все подряд, особенно если речь идет об экзотических продуктах.

К примеру, в первые дни отдыха детям лучше предложить яблоко вместо манго, которое они никогда не пробовали.

Местные продукты свежее и полезнее, чем привезенные фрукты, которые неизвестно как выращивались, обрабатывались и транспортировались. К тому же организм ребенка может быть не готов к нестандартной пище, поэтому новые блюда стоит вводить в рацион постепенно, не больше одного экзотического продукта в день. Таким образом, в случае аллергической реакции или отравления можно определить источник проблемы.

Как правильно сочетать продукты

Не стоит забывать и о сочетании продуктов.

К примеру, дыня — специфический фрукт, тяжелый для пищеварительной системы. Его стоит употреблять только в качестве перекуса и не рекомендуется совмещать с другими продуктами: если съесть дыню на десерт после обеда, велика вероятность расстройства желудка.

Рыбу и мясо, напротив, можно сочетать даже в рамках одного ужина.

Главное употреблять и то, и другое небольшими порциями, по 50-100 г.

Как меняется режим питания

Вместе с изменением рациона летом детям рекомендуется изменить и режим питания. После ночного сна, в прохладное утреннее время дети едят с большим аппетитом, поэтому можно повысить пищевую ценность завтрака, включив в него блюда, богатые белком: мясные, рыбные, творожные и яичные продукты.

Кроме того, стоит поменять местами обед и полдник. К примеру, днем, в жару, когда детский аппетит снижается, лучше дать ребенку легкую пищу: кисломолочные напитки, фрукты, ягоды, свежие овощи, салаты, заправленные йогуртом, но без масла, майонеза или сметаны. А традиционное обеденное блюдо можно перенести на полдник.

Кстати, при ранних ужинах и позднем засыпании к четырем основным приемам пищи стоит добавить пятый. Например, если ужин был в 18:00, за 2-3 часа до сна ребенку полезно выпить кефир, отвар шиповника или несладкий компот.

А если речь идет о младенцах, то для полноценного питания в жаркое время года, можно уменьшить порции молока, но увеличить частоту и сократить перерыв между кормлениями с 4 до 3 часов.

Как количество еды зависит от возраста ребенка

В целом летом рекомендуется детям давать больше воды, необходимое количество которой рассчитывается исходя из нормы 50 мл жидкости на 1 кг веса.

Таким образом, ребенку весом 15 кг стоит ежедневно выпивать не меньше 750 мл жидкости.

Это может быть как вода, так и свежевыжатые соки, компоты или кефир.

С возрастом рацион ребенка должен расширяться.

Так, малыш до 3 летможет съедать 100 г фруктов и ягод, 200 г овощей и выпивать 150 мл сока.

С 4-5 летдети начинают есть мясо в чистом виде: обычно объем составляет 90 г в день, но, учитывая активную фазу роста в летнее время, стоит увеличить ежедневную порцию до 120-130 г.

К 6 годампорцию фруктов можно увеличить до 150 г, овощей — до 250 г, а сока — до 200 мл.

В 10 летребенку рекомендуется съедать не меньше 200 г фруктов, 300 г овощей, 170-180 г мяса и выпивать 250 мл сока.

В ежедневный рацион детей старше 10 летдолжно входить 250 г фруктов, 350 г овощей, 220-230 г мяса и 300 мл сока.

Особенности составления меню для беременных

В жаркое время года будущим мамам важно получать полноценное питание с необходимым количеством белков, жиров и углеводов. В частности, рекомендуется употреблять в пищу фрукты и овощи в свежем виде, поскольку они сохраняют полезные витамины и микроэлементы.

Беременным важно пить свежевыжатые соки и нектары с мякотью, которые содержат минеральные соли и пектин, помогающий выводить токсины из организма.

Например, морковный сокспособствует улучшению обмена веществ, процессов кроветворения и транспорта кислорода.

Свекольный нектарнормализует нервно-мышечное возбуждение при стрессах и расширяет кровеносные сосуды.

Банановый соксодержит много витамина С, как и томатный, который к тому же положительно влияет на работу желудка, кишечника и сердца.

Яблочный нектарукрепляет сердечно-сосудистую систему, нормализует обмен веществ, улучшает кроветворение.

А виноградный сокобладает тонизирующим, бактерицидным, мочегонным, слабительным действием, способствует снижению артериального давления.

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Рыба и мясо

Для пополнения необходимого количества белков будущим мамам рекомендуется есть рыбу и мясо (курицу, нежирную говядину и крольчатину). При этом имеет значение способ приготовления: лучше отказаться от жареных блюд в пользу вареных и приготовленных на пару.

Кроме того, необходимо исключить употребление сырого и полусырого мяса и рыбы, например, стейков прожарки medium или суши.

Сырые мясо и рыба могут привести к появлению токсоплазмоза, который вызывает серьезные проблемы для развития плода при сроке беременности до 12 недель. После 12-й недели вероятность развития токсоплазмоза снижается, но лучше не рисковать: если и есть стейки, то только полной прожарки, а от суши стоит отказаться вообще.

По той же причине нельзя употреблять яйца всмятку — только хорошо проваренные яйца вкрутую, а яичницу — только обжаренную с двух сторон, не глазунью.

В жаркую погоду у беременных может обостриться токсикоз и возрасти потребность в жидкости, поэтому будущим мамам полезно пить морсы, компоты, минеральную воду без газа.

Необходимое количество жидкости для взрослого человека рассчитывается, исходя из нормы 30 мл жидкости на 1 кг веса, однако беременным зачастую требуется больший объем, поскольку их организм отвечает и за питание будущего малыша.

Что лучше ограничить

В некоторых случаях беременным женщинам стоит отказаться от бобовых (гороха, фасоли, чечевицы), потому что они часто вызывают аллергическую реакцию.

Кстати, еще один сильный аллерген — белок, содержащийся в молоке, поэтому будущим мамам в жару рекомендуется пить только кипяченое молоко и в небольшом количестве — до 500 мл в день.

Употребление других кисломолочных продуктов также стоит ограничить, например, есть не больше 150 г йогурта в день, при этом без ароматизаторов и красителей. Также полезно отказаться от острых сыров в пользу твердых сортов и ограничить их до 20 г в день.

Питайтесь правильно и будьте здоровы!

Фото: Shutterstock.com Читайте нас также в Яндекс. Дзен!

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