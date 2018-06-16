5 отличных мест для завтрака в Москве

Техникум Что говорят С 9 и до полудня в будни и часу в выходные дни в бистро едим овсянку на кокосовом молоке, пробуем кашу из тапиоки с манго и миндалем или асаи болл, похожий на ягодное мороженое. Шеф Виталий Истомин делает акцент на ЗОЖ-блюда, смузи и детокс-блюда, но не забывает и о еде из детства: в разделе «Мамины завтраки» фигурируют сосиски с горошком, похмельная солянка (ах, мама, мама!), блины. Из яиц сооружает бенедикт с ветчиной, пашот с кимчи, рисом и дайконом, скрамблы, омлеты и яичницы с массой добавок на выбор. В каждой главе меню можно найти и классику, и новый взгляд на выбранную тему.

Оценка агента Идеальное сочетание цены, качества и локации. Публика разношерстная: мамы с детьми, студенты, туристы с шампанским, менеджеры с ноутбуками. Все заказывают еду в стол и пробуют разную еду. Порции большие. Отличное предложение для тех, кто любит сытные завтраки с мясом и яйцами. Отличные свежевыжатые соки. Официанты работают быстро, кухня справляется, на стол еда прибывает без задержек. Вердикт Стильно, ЗОЖно, молодежно

Food Embassy Что говорят С 10 до 14 часов в выходные в ресторане Юлии Высоцкой предлагают микс утреней классики с авторскими решениями и необычными сочетаниями от шеф-повара Павла Шубина. Особенно хороши каши с сезонными фруктами, ягодами и овощами. Кашу овсяную шеф готовит с грушей и орехами пекан, а рисовую — с абрикосами и миндалем. Классические французские крепы пода.т с красной икрой, сливочным сыром и укропным маслом, а амарантовые блинчики — с семенами чиа и абрикосов-миндальным вареньем. Домашний круассан фаршируют подкопченным лососем и васаби майонезом. Яичницу можно заказать, например, на тостах с пармской ветчиной, брокколи и шпинатом, а можно выбрать мексиканский омлет с томатами, сладким перцем, брокколи и моцареллой.

Оценка агента Прекрасная атмосфера, но кухня не расторопна. Кофе принесли сразу, а еду пришлось ждать минут двадцать, зато сразу принесли весь заказ. Больше всего понравилась каша с грушей, ее легко можно заказать на двоих. Публики немного, наверное, из-за расположения кафе. Зато здесь можно устроить свадебный завтрак или девичьи посиделки: у кафе есть свой выход в Аптекарский Огород, а меню завтраков подходит и к кофе с чаем, и к шампанскому и легким винам.

Вердикт Красивое утро с видом на парк Кондитерская «Кафе Пушкинъ» Что говорят Для тех, кто не привык рано вставать, но любит быть сытым с самого начала дня, в Кондитерской «Кафе Пушкинъ» ежедневно с 10:00 до 16:00 предлагают классические завтраки за 590 р. К блюду на выбор (сырники с малиновым соусом, блинчики с творогом, овсянка, пшенная каша, творог с медом, омлет с ветчиной и сыром, яичница) прилагаются круассан, апельсиновый сок, чай или кофе. Помимо этого, можно заказать еду по основному меню кондитерской или воспользоваться меню ресторана «Кафе Пушкинъ».

Оценка агента Традиции традициями, но цены кажутся завышенными. Круассан с апельсином суховат, возможно, потому, что завтрак проходил в ближе к полудню и утренняя выпечка могла подсохнуть. Порции небольшие, скорее, придется заказать дополнительное блюдо, чтобы почувствовать сытость. Обслуживание предупредительное до чрезмерности, гостям стоит оставлять больше свободы, излишнее внимание отталкивает. Вердикт Отлично подходит для рабочего завтрака в центре города. Иль Патио Что говорят С 8 утра во всех ресторанах «IL Патио» предлагают бокал ледяного игристого каждому, кто пришел на завтрак. Вот так — вполне аристократично. Бренд-шеф Ренцо Де Сарио уверен, что игристое по утрам идеально сочетается с классическими европейскими блюдами из яиц, отлично смотрится рядом с сырниками со сметаной и клубничным соусом, круассанами, панини с тунцом и салатом «Айсберг» или кружевными блинчиками с ветчиной, которые шеф запекает со сливками и пармезаном. Оценка агента Большой выбор блюд, не только итальянских. Огромные порции, которые можно разделить с сотрапезником. Много точек в Москве, можно выбрать удобное вам место для завтрака. Быстро, вкусно, без изысков, но очень качественно. Прекрасные сырники — самые вкусные из всех попробованных.

Вердикт Игристый завтрак с едой без претензий. Brasserie Мост Что говорят Француз Жан-Люк Молль, недавно занявший должность шеф-повара брассери, серьезно обновил утреннее меню, введя в него почти дюжину мегаполезных блюд и напитков, превратив скучные рецепты адептов ЗОЖ в роскошные гастрономические шедевры. Гречневое ризотто — с грибами, равиоли из злакового хлеба, попкорном из гречки, пенным муссом из молока и грибного бульона. Полба — со спаржей сырой и припущенной, а также зернами граната, которые взрываются во рту терпко-кислым соком. Чечевица — с морковью, рулетами из копченого лосося, начиненными йогуртом с зеленью и красной икрой, и дробленым грецким орехом. Гостям предлагается 11 доказательств, объединенных идеей конструктора: основные блюда, напитки и десерты идеально комбинируются в разные вариации завтрака из трех позиций.

Оценка агента Самый дорогой из всех завтраков,1600 р. И самый короткий — его сервируют в будни с 8 до 11.30 утра. Зато все блюда — стильные, сложные, настоящий кутюр. Классика тоже не забыта, есть и блины, и яичницы, и крок-месье — в этих блюдах калорий никто не считает. Вердикт Роскошное место с высокими ценами.