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Jacobs Millicano представил новый кофе Crema Espresso
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Jacobs Millicano представил новый кофе Crema Espresso 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
Дело в особой технологии: сотрудники Jacobs отбирают лучшие зёрна арабики, перемалывают их до мельчайших частиц и смешивают с растворимым кофе. Напиток получается ароматным, его сложно отличить от сваренного кофе. Невесомая аппетитная пенка делает вкус эспрессо нежнее, а внешне он напоминает «кофе навынос». Теперь кофеманы могут не привязываться к конкретному месту, чтобы попить вкусный кофе. Насладиться Crema Espresso можно на уютной кухне, пикнике, в городском парке или в любом другом месте. Статьи по теме Всё, что вы хотели знать о кофе: виды зёрен и как их правильно выбрать в магазине Всё, что вы хотели знать о кофе: как отличить хороший кофе от плохого и как сварить идеальный эспрессо дома Как сварить вкусный кофе в турке: советы от бариста 7 лучших кофеен в Москве: выбор Александры Боярской
Запись «Jacobs Millicano представил новый кофе Crema Espresso» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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