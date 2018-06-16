Дело в особой технологии: сотрудники Jacobs отбирают лучшие зёрна арабики, перемалывают их до мельчайших частиц и смешивают с растворимым кофе. Напиток получается ароматным, его сложно отличить от сваренного кофе. Невесомая аппетитная пенка делает вкус эспрессо нежнее, а внешне он напоминает «кофе навынос». Теперь кофеманы могут не привязываться к конкретному месту, чтобы попить вкусный кофе. Насладиться Crema Espresso можно на уютной кухне, пикнике, в городском парке или в любом другом месте. Статьи по теме Всё, что вы хотели знать о кофе: виды зёрен и как их правильно выбрать в магазине Всё, что вы хотели знать о кофе: как отличить хороший кофе от плохого и как сварить идеальный эспрессо дома Как сварить вкусный кофе в турке: советы от бариста 7 лучших кофеен в Москве: выбор Александры Боярской
Запись «Jacobs Millicano представил новый кофе Crema Espresso» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.