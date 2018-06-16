Клубника пошла

Ну, вот и дождались: вместо привозной клубники жители областного центра начали покупать свою, местную.

Причем, цены одинаковы — 250 рублей за килограмм.

В пятницу первые торговые точки СПК имени 17 МЮДА появились на улице Егорова у магазина «Свежее мясо» и на улице Безыменского.

Суздальскую клубнику покупатели предпочитают краснодарской и казахстанской, которым до Владимира ехать далеко, а товар этот быстро портящийся.

Перед началом ягодного сезона специалисты дают советы, как выбрать сладкую клубнику.

Роспотребнадзоре напоминают, что клубника не только вкусная, но и очень полезная ягода. Она содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также, в ягодах содержится значительное количество йода. Кроме того,

клубнику можно рассматривать как полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы.

Причем, фруктозы в ней гораздо больше, чем сахарозы, поэтому, клубника особенно рекомендуется людям, страдающим сахарным диабетом, правда, в ограниченном количестве. Калорийность клубники тоже очень мала: не превышает 36 ккал.

При покупке клубники стоит выбирать только сухие ягоды, обладающие однородным, насыщенным цветом. Листики «чашечки», обрамляющие ягоду, должны быть зеленые, без признаков увядания. Это признак того, что клубнику только что сорвали. Поверхность ягод должна быть упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений. Запах насыщенный, ягодный.

Если кончик ягод белый, значит, ягоду сорвали недозрелой и удовольствия от ее употребления не будет.

Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды.

Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить».

Как нам рассказала агроном СПК, урожай ягод в этом году не столь велик: растения повредили заморозки. Так, что торопитесь насытить организм витаминами и порадовать себя клубникой.