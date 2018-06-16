7 секретов красоты из Японии: твой мир больше не будет прежним

Именно из Японии к нам приходят самые передовые технологии. И в красоте тоже!

Всем известно, что у японок прекрасная кожа. Секреты ухода за ней раскрывает Чизу Саеки, автор нашумевшей книги «Революционный японский уход за кожей — как сделать кожу красивой в любом возрасте».

1. Меньше средств

«Я убеждена, что использование огромного количества разных косметических средств портит кожу. Ингредиенты могут реагировать друг с другом или оказывать противоположные эффекты. Секрет японок — постоянство и строгий алгоритм. Утром: умыться со специальным средством, нанести лосьон (а не тоник), затем сыворотку и увлажняющий крем. Вечером — все то же самое. Минимализм, строгое следование ритуалу и никаких отклонений. Вы заметите разницу уже через пару недель».

2. Только съедобное

«Если ты не готова это съесть, не наноси это на кожу» — второе правило Чизу Саеки. «Конечно, я немного утрирую, вряд ли кто-то станет есть крем или лосьон, но я призываю помнить о том, что в конечном счете все, намазанное на кожу, попадает в кровоток. Поэтому следить за ингредиентами необходимо, и чем больше в них натуральных экстрактов — тем лучше».

3. Тканевые маски

«И только так! Этот секрет знали еще гейши, не подозревая, что процесс называется окклюзией. Они смачивали розовой водой шелк и прикладывали к лицу, делая первые в истории тканевые маски. При использовании таких масок глубина проникновения средств многократно возрастает, и эффективность их становится выше. Не обязательно покупать готовые маски, вы можете взять салфетку из подходящего материала, нанести свою любимую маску на лицо и положить салфетку сверху.»

4. Японский массаж

Чизу Саеки разработала собственный антивозрастной массаж, который поможет сохранить кожу упругой и плотной.

5. Правильное очищение

«Самое дорогое средство в вашей ванной — это средство для умывания. Вы можете экономить на креме, сыворотке или отказаться от лосьона, но средство для умывания должно идеально подходить вашей коже, не пожалейте времени на подбор правильного, а лучше — сделайте это вместе с врачом-дерматологом. Правильно очищенная кожа стареет в три раза медленнее, не требует особого ухода, выглядит свежей и сияющей. Минимально вы должны умываться 2 раза в день, но я всегда подчеркиваю: если вы можете умываться чаще, делайте это! Слишком чистой кожа быть не может».

Схема линий для водного массажа из книги Чизу Саеки.

6. Масла на все случаи

«Пока весь мир высматривает продукцию с пометкой oil-free (не содержит масел), я настаиваю: только масла спасут нашу кожу от преждевременного старения. Масло растворяет масло, поэтому маслами можно прекрасно умываться. Масла смягчают и тонизируют, масла питательны и полезны. Подберите масло, которое подходит вам, и старайтесь при любой возможности им пользоваться. Готовите ужин? Нанесите на лицо. Смотрите кино — намажьте руки и ноги. Не волнуйтесь о порах или жирности кожи: масла тем и хороши, что кожа возьмет необходимое, но никогда не впитает излишки».

7. Банный день

«Как минимум раз в неделю надо устраивать себе банный день: распаривать все тело, потом от души тереть кожу мочалкой, скрабом, счищая все старое и отмершее. Потом долго лежать в теплой воде, расслабляясь. И завершать ритуал нанесением масла для тела. Это и чисто физическое очищение, и налаживание всех обменных процессов, улучшение лимфотока, снятие стресса и мышечных спазмов. Если дома у вас только душевая кабина — отправляйтесь в городскую баню, тут важен именно ритуал, а не формальное смачивание тела водой».