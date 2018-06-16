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Секреты идеальных стейков: рецепт Гордона Рамзи
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Секреты идеальных стейков: рецепт Гордона Рамзи 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
Секрет идеального стейка мастера кулинарного искусства Гордона Рамзи кроется в том, что он заранее достает мясо из холодильника, дав ему постоять постоять при комнатной температуре, а после того, как приготовление завершено, он оставляет стейки отдохнуть. Шеф не боится экспериментировать с приправами и помимо соли и перца добавляет свежие травы, чеснок или готовит к стейку соус. По мнению британского повара, ничто так не подчеркивает вкус стейка на гриле, как винный маринад и соус барбекю из сладких перцев.
Ингредиенты:
4-6 стейков, весом около 200 гр. каждый 2 ч.л. сладкой копченой паприки 2 ч.л. розового перца горошком, слегка раздавить 1 стакан красного вина 6-7 ст.л. оливкового масла 2 красных перца 4 неочищенных зубчика чеснока 2 лимона Соль, перец
Приготовление:
Стейки положить в неглубокую посуду, добавить 1 ч.л. паприки, 1 ч.л. розового перца, вино, 2 ст.л. оливкового масла, накрыть посуду крышкой и оставить мясо мариноваться по крайней мере на 1 час. Перед приготовлением довести стейки до комнатной температуры.
Разогреть духовку до 200 °C. На противень вылить 2 ст.л. оливкового масла, выложить перец, чеснок и запечь их в течение 20 минут, пока кожица не станет обожженной. Оставить овощи на противне охлаждаться.
Очищенный чеснок измельчить в блендере. С перцев снять кожицу, разрезать, удалить семена, смешать в блендере в однородную пасту. При включенном блендере добавить 1 ч.л. розового перца, сок половины лимона, 2-3 ст.л. оливкового масла. Приправить по вкусу соус солью и перцем.
Оставшиеся лимоны нарезать толстыми ломтиками. Разжечь гриль. Стейки обжарить по 3-5 минут с каждой стороны до желаемой степени прожарки вместе с ломтиками лимона. Дать мясу отдохнуть в течение 5 минут, выложив его на теплые тарелки. Подавать стейки с обжаренными ломтиками лимона и соусом барбекю из перцев.
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